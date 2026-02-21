Así fue el golazo de tiro libre que le anotaron al 'Dibu' Martínez en Premier League: "Cuánto daño le hicieron regalándole el Guante de Oro"

El guardameta argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez encajó un golazo este sábado en la jornada 27 de la Premier League de Inglaterra.

Su equipo Aston Villa no pudo pasar del empate ante el Leeds en condición de local y dejó pasar la posibilidad de presionar al líder Arsenal en la tabla de posiciones.

El portero de la selección argentina vio caer su arco a los 30 minutos del primer tiempo a través de un tiro libre del equipo rival a más de 30 metros de distancia.

El mediocampista alemán Anton Stach fue el encargado de abrir el marcador en favor del Leeds con un golazo que ni siquiera el propio ‘Dibu’ se esperaba.

Incluso, de acuerdo a la posición del guardameta, todo parece indicar que se esperaba un centro y no un lanzamiento directo al arco que terminó descolocando al guardameta.

Los aficionados no dudaron en apuntar contra el polémico portero marplatense por su responsabilidad en el tanto del Leeds.

“Le pegó muy bien, pero hay que decir que el Dibú se paró muy mal. Hay mucha responsabilidad del arquero”; “Y eso que le hacen al mejor portero del universo y de la historia de la humanidad”; “Le regalo todo el arco”; "Cuánto daño le hicieron regalándole el Guante de Oro", fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Finalmente, el equipo de Martínez terminó empatando en condición de local y cedió puntos de cara a la pelea por el primer lugar en la tabla de la Premier League.

El Aston Villa es tercero con 51 puntos, a siete unidades del Arsenal, que es líder con 58 unidades.