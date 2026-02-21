NTN24
Sábado, 21 de febrero de 2026
Sábado, 21 de febrero de 2026
Dibu Martínez

Así fue el golazo de tiro libre que le anotaron al 'Dibu' Martínez en Premier League: "Cuánto daño le hicieron regalándole el Guante de Oro"

febrero 21, 2026
Por: Luis Cifuentes
Emiliano Martínez, portero del Aston Villa - Foto: EFE
Emiliano Martínez, portero del Aston Villa - Foto: EFE
El portero argentino encajó un gol del que muchos aficionados dicen que tuvo responsabilidad pese a la magistral anotación.

El guardameta argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez encajó un golazo este sábado en la jornada 27 de la Premier League de Inglaterra.

Su equipo Aston Villa no pudo pasar del empate ante el Leeds en condición de local y dejó pasar la posibilidad de presionar al líder Arsenal en la tabla de posiciones.

El portero de la selección argentina vio caer su arco a los 30 minutos del primer tiempo a través de un tiro libre del equipo rival a más de 30 metros de distancia.

o

El mediocampista alemán Anton Stach fue el encargado de abrir el marcador en favor del Leeds con un golazo que ni siquiera el propio ‘Dibu’ se esperaba.

Incluso, de acuerdo a la posición del guardameta, todo parece indicar que se esperaba un centro y no un lanzamiento directo al arco que terminó descolocando al guardameta.

Los aficionados no dudaron en apuntar contra el polémico portero marplatense por su responsabilidad en el tanto del Leeds.

“Le pegó muy bien, pero hay que decir que el Dibú se paró muy mal. Hay mucha responsabilidad del arquero”; “Y eso que le hacen al mejor portero del universo y de la historia de la humanidad”; “Le regalo todo el arco”; "Cuánto daño le hicieron regalándole el Guante de Oro", fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

o

Finalmente, el equipo de Martínez terminó empatando en condición de local y cedió puntos de cara a la pelea por el primer lugar en la tabla de la Premier League.

El Aston Villa es tercero con 51 puntos, a siete unidades del Arsenal, que es líder con 58 unidades.

Temas relacionados:

Dibu Martínez

Fútbol

Premier League

Fútbol inglés

Aston Villa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta": Rafael Uzcátegui advierte 'autoimpunidad' del régimen de Venezuela con la Ley de Amnistía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Base de béisbol / Logos de Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes, equipos de la LVBP - Fotos: Pexels / X
LVBP

Estos son los refuerzos que tomaron Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes para la final de la LVBP 2025/26

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol argentino

Pieza clave dentro de la selección Colombia fue anunciado por su nuevo club en Argentina

Foto de jugadores y directivos de Navegantes del Magallanes junto a la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez - Foto: X
Delcy Rodríguez

¿Magallanes empañó su épica victoria ante Caimanes de Barranquilla por la Serie de las Américas al celebrar el campeonato con Delcy Rodríguez?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Base de béisbol / Logos de Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes, equipos de la LVBP - Fotos: Pexels / X
LVBP

Estos son los refuerzos que tomaron Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes para la final de la LVBP 2025/26

José Daniel Ferrer, activista, símbolo para la libertad y la democracia en Cuba - Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer se declara en huelga de hambre en Miami en apoyo a preso político cubano

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Reina del Carnaval de Barranquilla - Foto por Carnaval de Barranquilla 2026
Carnaval de Barranquilla

Indignación por beso sin consentimiento a la Reina del Carnaval de Barranquilla en Colombia

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol argentino

Pieza clave dentro de la selección Colombia fue anunciado por su nuevo club en Argentina

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre