Maduro prohíbe el vuelo de drones en Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos

El régimen venezolano prohibió el vuelo drones en todo el territorio nacional, en medio de lo que considera como una "amenaza" de Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump aumentara a 50 millones de dólares, la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, acusado de vínculos con redes de narcotráfico en la región.

El decreto publicado en la Gaceta Oficial número 6.927 de fecha 18 de agosto de 2025, estipula también la prohibición de compra, venta, fabricación y capacitación de las aeronaves pilotadas a distancia.

"Quedan exceptuados de la aplicación de esta Resolución Conjunta, los órganos de seguridad ciudadana y de defensa del Estado, en el ejercicio de las funciones inherentes establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano y debidamente autorizados por la autoridad competente", señala el escrito.

Gaceta Oficial número 6.927

Aunque el uso de drones no estaba prohibido en Venezuela, existe una serie de regulaciones estipuladas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), tras el atentado fallido contra Maduro en agosto de 2018.

Desde entonces los dueños de drones deben poseer una licencia y registro del dispositivo autorizado por el INAC, además deben especificar si su uso tiene un fin recreativo, privado o comercial.

Entre las regulaciones también destacan que no pueden ser operados cerca de aeródromos o aeropuertos en un diámetro de 9 kilómetros, no se pueden volar sobre aglomeraciones de personas al aire libre.

Está prohibido volar un dron cerca del presidente y otras autoridades nacionales e internacionales en el país. Tampoco cerca de instalaciones de energía eléctrica, siderúrgica y petroquímica, centros de policía, militares y cárceles.