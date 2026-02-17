NTN24
Jeffrey Epstein

Hillary Clinton acusó al presidente Trump de "encubrimiento" en relación con los archivos de Jeffrey Epstein

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Hillary Clinton (AFP)
Según Clinton, los republicanos que la investigan están tratando de desviar la atención de Trump, cuyo nombre también aparece varias veces en los archivos.

La exjefa de la diplomacia de Estados Unidos y ex primera dama, Hillary Clinton, acusó al presidente Donald Trump de "encubrimiento" en relación con los archivos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Saquen los archivos. Los están retrasando a propósito", dijo Clinton, quien además debe testificar ante un comité del Congreso sobre el tema.

El esposo de Hillary Clinton, el expresidente Bill Clinton, aparece con frecuencia en los documentos, pero no ha surgido evidencia que implique a ninguno en actividades delictivas.

Sin embargo, a la pareja se le ha ordenado testificar en persona y a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga las conexiones de Epstein con figuras poderosas y cómo se manejó la información sobre sus crímenes.

"Nos presentaremos, pero creemos que sería mejor que fuera público (...) Quiero que todo el mundo sea tratado de la misma manera", dijo.

Según Clinton, los republicanos que la investigan están tratando de desviar la atención de Trump, cuyo nombre también aparece varias veces en los archivos.

"Miren este objeto brillante. Vamos a ir contra los Clinton, incluso contra Hillary Clinton, que nunca conoció al sujeto", señaló.

El Departamento de Justicia publicó el mes pasado la última tanda de los llamados "archivos Epstein": más de tres millones de documentos, fotos y videos relacionados con la investigación sobre el exfinanciero neoyorquino condenado en 2008 por solicitar servicios sexuales a una menor, y hallado muerto en prisión en 2019 mientras aguardaba un nuevo juicio.

Pese a que se le señala de ser cercano a Epstein, Trump niega cualquier irregularidad, además, la mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un crimen.

Por su parte, el expresidente Clinton ha reconocido haber volado en el avión de Epstein a principios de la década de 2000 por trabajo humanitario relacionado con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó la isla privada de Epstein.

Hillary Clinton, quien perdió las elecciones presidenciales contra Trump en 2016, ha dicho que no tuvo interacciones significativas con Epstein, nunca voló en su avión y nunca visitó su isla.

En respuesta al comentario de Hillary Clinton de que el testimonio en el Congreso era un intento de crear una distracción, Trump lo negó y declaró a periodistas el lunes por la noche que él había sido "totalmente exonerado".

