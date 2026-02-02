El presidente Gustavo Petro llegó a Estados Unidos para su crucial reunión con Trump en la Casa Blanca: esta es la agenda oficial de la visita

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, llegó a Washington D.C. para su crucial reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este martes 3 de febrero en la Casa Blanca.

El mandatario colombiano arribó a territorio estadounidense alrededor de las 12:00 a.m. de este lunes 2 de febrero junto a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entre otros miembros de la delegación.

Según informó la Presidencia de Colombia, la visita se extenderá hasta el próximo 5 de febrero y “tiene como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos y defender los intereses nacionales de Colombia, en el marco de la política exterior, el diálogo y la cooperación regional en las Américas”.

VEA TAMBIÉN “Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro o

Antes de emprender su viaje, Petro Urrego se había pronunciado mediante su cuenta de X y dijo que antes de partir a la reunión visitó a su mamá para despedirse.

“Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EEUU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia McNamara. Antes de esta reunión he visitado a mi mamá para despedirme. Les dejo la foto de mi mamá antes de casarse y de su amor con mi padre de dónde salí”, escribió en su mensaje en dicha red social el jefe de Estado colombiano.

Y añadió: “Es de tontos franquistas pensar que es pecaminoso hablar del sexo y del amor, que es la gran fuerza colombiana. El amor nos protege y de las emociones que más profundamente siente la colombianidad es el amor por los hijos y la reproducción de la vida, la sana sexualidad es fundamental“.

Finalmente, llamó a los colombianos a “llenar la plaza de Bolívar de Bogotá y las plazas públicas del país“ mientras se reúna con Trump.

VEA TAMBIÉN Colombia reanuda vuelos de deportación desde Estados Unidos antes del encuentro entre Petro y Trump o

La agenda del presidente en Washington D.C. también tiene previsto un encuentro con miembros de la diáspora colombiana en la Biblioteca Martin Luther King, con la participación de connacionales residentes en la capital estadounidense.

Asimismo, una conferencia en la Universidad de Georgetown, reuniones con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con congresistas de los Estados Unidos, reuniones con el sector cacaotero estadounidense, entre otras.

De acuerdo a la agenda publicada por la Casa Blanca, la reunión entre Trump y Petro se llevará a cabo a las 11 de la mañana (hora de Washington y Bogotá), este martes 3 de febrero. Además, se conoció que de la reunión también harán parte el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefe de gabinete, Susie Wiles.