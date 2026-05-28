NTN24
Jueves, 28 de mayo de 2026
Jueves, 28 de mayo de 2026
estrecho de Ormuz

Estados Unidos amenaza a Omán con sancionarlo si colabora con el régimen de Irán en el estrecho de Ormuz

mayo 28, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Estrecho de Ormuz (AFP)
Estrecho de Ormuz (AFP)
La vía fluvial clave, por la que normalmente transita alrededor de una quinta parte del suministro energético mundial, se ha convertido en un punto crítico desde el inicio del conflicto.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, amenazó el jueves con tomar medidas contra Omán si ayudaba al régimen de Irán a imponer un sistema de peajes en el estratégico estrecho de Ormuz.

"Omán, en particular, debe saber que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apuntará de manera agresiva a cualquier actor involucrado —directa o indirectamente— en facilitar peajes en el estrecho, y cualquier posible socio será sancionado", advirtió Bessent en una publicación en X.

o

La vía fluvial clave, por la que normalmente transita alrededor de una quinta parte del suministro energético mundial, se ha convertido en un punto crítico desde que Estados Unidos e Israel abrieron las hostilidades contra Irán a finales de febrero.

La acción de represalia de Teherán ha sumido a la región en la violencia y ha llevado al régimen de Irán a bloquear prácticamente el estrecho, haciendo que los precios mundiales de la energía y los fertilizantes se disparen.

Omán ha desempeñado un papel de mediación en la guerra y él mismo ha sido objeto de ataques por parte de Irán.

El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a Omán cuando se le preguntó por un posible arreglo a corto plazo que le permitiera a este país e Irán controlar Ormuz, afirmando que los "volaría por los aires" si Mascate decide colaborar con esos planes.

o

La amenaza del jueves por parte de Bessent se produjo horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a la "Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico" de Irán, la nueva agencia que Teherán lanzó para intentar cobrar aranceles por transitar el estrecho.

Washington amplió la amenaza de sanciones a cualquiera que pague esas tarifas, porque "podría estar proporcionando apoyo a y recibiendo servicios de" la Guardia Revolucionaria de Irán, y por lo tanto "podría estar expuesto al riesgo de sanciones".

El jueves, Estados Unidos e Irán se acusaron mutuamente de violar una tregua en curso tras un intercambio de fuego, tres meses después de que la guerra en Oriente Medio comenzara con una ola de ataques estadounidenses-israelíes contra la república islámica.

Este incidente bélico fue el más grave desde que Washington y Teherán acordaron un alto el fuego en abril.

Ambos países llevan semanas enfrascados en conversaciones indirectas a través de mediadores para poner fin al conflicto, hasta ahora sin éxito.

Temas relacionados:

estrecho de Ormuz

Estados Unidos

Régimen de Irán

Régimen de los Ayatolás

Sanciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Votamos por la vida o votamos por la muerte?", la disyuntiva de Petro | Estas son las cifras de violencia y terrorismo durante su gobierno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La violencia vuelve a sacar las orejas y bien largas”: analista político sobre las elecciones en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Zapatero hizo negocio con el hambre de los venezolanos": eurodiputada española Dolors Montserrat

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
El presidente chino Xi Jinping-Foto: AFP/Canva
China y Estados Unidos

China ignorará las sanciones que Estados Unidos impuso a sus empresas por comprar petróleo al régimen de Irán

Christopher Landau y Rodrigo Paz - Fotos: AFP
manifestaciones en Bolivia

El subsecretario de Estado de EE. UU. manifestó su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz tras protestas en Bolivia

Fotografía de un niño en un terreno ocupado en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Desnutrición en Venezuela

"Hay niños menores de cinco años muriendo y a médicos les están prohibiendo que en las actas de defunción digan que mueren por desnutrición": Henry Alviarez en denuncia sobre Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El presidente chino Xi Jinping-Foto: AFP/Canva
China y Estados Unidos

China ignorará las sanciones que Estados Unidos impuso a sus empresas por comprar petróleo al régimen de Irán

Eduardo Coudet. técnico de River Plate y Juan Fernando Quintero - Fotos: AFP
Juan Fernando Quintero

Técnico de River Plate aclara rumores sobre supuestas diferencias con Juan Fernando Quintero y el futuro del jugador

Virus | Foto Canva
Enfermedad

Hantavirus vs. COVID-19: experto explica qué diferencia hay entre estas dos patologías

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Salario mínimo en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia incremento del salario mínimo en Venezuela, pero aseguran que "no es suficiente"

Christopher Landau y Rodrigo Paz - Fotos: AFP
manifestaciones en Bolivia

El subsecretario de Estado de EE. UU. manifestó su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz tras protestas en Bolivia

Fotografía de un niño en un terreno ocupado en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Desnutrición en Venezuela

"Hay niños menores de cinco años muriendo y a médicos les están prohibiendo que en las actas de defunción digan que mueren por desnutrición": Henry Alviarez en denuncia sobre Venezuela

Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Irán

Régimen iraní da un ultimátum a Estados Unidos para que acepte su contrapropuesta de paz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre