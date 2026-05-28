Estados Unidos amenaza a Omán con sancionarlo si colabora con el régimen de Irán en el estrecho de Ormuz

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, amenazó el jueves con tomar medidas contra Omán si ayudaba al régimen de Irán a imponer un sistema de peajes en el estratégico estrecho de Ormuz.

"Omán, en particular, debe saber que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apuntará de manera agresiva a cualquier actor involucrado —directa o indirectamente— en facilitar peajes en el estrecho, y cualquier posible socio será sancionado", advirtió Bessent en una publicación en X.

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La vía fluvial clave, por la que normalmente transita alrededor de una quinta parte del suministro energético mundial, se ha convertido en un punto crítico desde que Estados Unidos e Israel abrieron las hostilidades contra Irán a finales de febrero.

La acción de represalia de Teherán ha sumido a la región en la violencia y ha llevado al régimen de Irán a bloquear prácticamente el estrecho, haciendo que los precios mundiales de la energía y los fertilizantes se disparen.

Omán ha desempeñado un papel de mediación en la guerra y él mismo ha sido objeto de ataques por parte de Irán.

El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a Omán cuando se le preguntó por un posible arreglo a corto plazo que le permitiera a este país e Irán controlar Ormuz, afirmando que los "volaría por los aires" si Mascate decide colaborar con esos planes.

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La amenaza del jueves por parte de Bessent se produjo horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a la "Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico" de Irán, la nueva agencia que Teherán lanzó para intentar cobrar aranceles por transitar el estrecho.

Washington amplió la amenaza de sanciones a cualquiera que pague esas tarifas, porque "podría estar proporcionando apoyo a y recibiendo servicios de" la Guardia Revolucionaria de Irán, y por lo tanto "podría estar expuesto al riesgo de sanciones".

El jueves, Estados Unidos e Irán se acusaron mutuamente de violar una tregua en curso tras un intercambio de fuego, tres meses después de que la guerra en Oriente Medio comenzara con una ola de ataques estadounidenses-israelíes contra la república islámica.

Este incidente bélico fue el más grave desde que Washington y Teherán acordaron un alto el fuego en abril.

Ambos países llevan semanas enfrascados en conversaciones indirectas a través de mediadores para poner fin al conflicto, hasta ahora sin éxito.