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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Ataque

Imágenes precisas muestran cómo un proyectil de Estados Unidos impactó una embarcación asociada al narcotráfico en aguas internacionales

mayo 28, 2026
Por: Saúl Montes
Ataque de EEUU en el Pacífico - Captura de video
Ataque de EEUU en el Pacífico - Captura de video
El ataque ocurrió en el marco de la Operación Lanza del Sur que la Administración del presidente Donald Trump lleva a cabo desde 2025.

Un video publicado por el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) muestra cómo un proyectil del Ejército impactó una embarcación asociada al narcotráfico durante una operación en aguas internacionales.

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De acuerdo con el mando militar, el ataque ocurrió en el marco de la Operación Lanza del Sur que la Administración del presidente Donald Trump lleva a cabo desde 2025 contra embarcaciones presuntamente asociadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

“El 27 de mayo, bajo la dirección del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas”, detalló en una publicación en X.

Añadió que, según los informes de inteligencia, el buque aparentemente transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de tráfico de drogas.

“Dos narcoterroristas varones fueron abatidos durante esta acción. No se reportaron daños a fuerzas militares de EE. UU.”, concluyó.

El mensaje estuvo acompañado de una grabación en blanco y negro que muestra el momento en el que el proyectil impacta la embarcación en el mar, al tiempo que una bola de fuego, producto de la detonación, consume a la misma.

A finales del año pasado, el Gobierno Trump puso en marcha una operación antidrogas y desplegó una importante fuerza naval en aguas del Caribe, la cual terminó extendiéndose hasta el Pacífico.

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En el marco de despliegue, el 3 de enero de 2026, el presidente Trump anunció la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas y publicó una foto del capturado a bordo del buque "USS Iwo Jima", que fue desplegado en aguas internacionales.

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

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