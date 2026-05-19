Importante destino turístico reduce el número de días para estancias sin visa a viajeros

Uno de los destinos turísticos más importantes, que ha tenido un auge en los últimos años, anunció este martes la reducción del número de días para los viajeros que ingresen sin visa.

El gobierno tailandés decidió este martes reducir de 60 a 30 días, en la mayoría de los casos, la duración de las estancias sin visa para turistas de más de 90 países, con el objetivo de combatir la criminalidad.

"El sistema actual tiene ventajas, especialmente para la economía, pero permite que algunas personas abusen de él", declaró en una conferencia de prensa la portavoz del gobierno, Rachada Dhnadirek.

Actualmente los turistas de más de 90 países, incluidos los del espacio Schengen, Estados Unidos, Israel y Rusia, pueden permanecer hasta 60 días sin visa.

Esta duración había sido ampliada en julio de 2024 para fomentar la recuperación del turismo tras la pandemia de covid.

Ahora se reducirá a 30 días para la mayoría de los países y a 15 días para otros, que serán seleccionados caso por caso, en consulta con las embajadas correspondientes.

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Los turistas podrán renovar su visado una vez, dirigiéndose a los servicios migratorios, precisó una portavoz del gobierno.

"Un oficial (de los servicios de inmigración) decidirá sobre la renovación, y los turistas deberán explicar por qué desean permanecer más tiempo", dijo la portavoz.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, explicó la semana pasada que esta medida forma parte de los esfuerzos del gobierno para combatir la criminalidad transnacional.

Tailandia no apunta a ningún país en particular, sino más bien a individuos que abusan del sistema de visas realizando actividades ilegales durante su estancia, explicó.

En los últimos meses, varios casos relacionados con extranjeros han tenido amplia repercusión mediática en Tailandia, incluyendo incidentes relacionados con el alcohol o las drogas, escándalos sexuales en público o la explotación de negocios, como hoteles o escuelas privadas, sin los permisos correspondientes.