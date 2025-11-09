NTN24
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Analista militar descifra imagen que muestra por primera vez la proximidad real del despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas

noviembre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Grant Thomas dijo en NTN24 que se trata de un mensaje "muy claro" para el régimen de Nicolás Maduro acerca de que la fuerza aérea estadounidense "está lista".

Por primera vez una fotografía descifrada por un analista militar estadounidense mostró la proximidad real del despliegue militar estadounidense frente a costas venezolanas.

La administración de Donald Trump ordenó hace más de dos meses una ofensiva en el Caribe y el Pacífico Oriental para hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles que asegura es encabezado por Nicolás Maduro.

o

La fuerza aérea de los Estados Unidos publicó este fin de semana una imagen en la que se ve el sobrevuelo de un bombardero B-52 en el Caribe y de fondo se alcanza a avistar territorio venezolano, según lo descifró un experto.

Y es que el analista militar Grant Thomas analizó la fotografía y concluyó que el fragmento de tierra que puede verse al fondo sería la península de Paraguaná, en el estado Falcón, en el extremo norte de Venezuela.

Thomas dijo en NTN24 que "es una fotografía muy impresionante" que representa "la primera vez que hemos podido ver un bombardero B-52 de la fuerza aérea estadounidense especialmente frente a las costas de Venezuela" en una imagen capturada el 6 de noviembre, según indicó.

o

"Noté lo cerca que estaban los bombarderos a la costa. Cuando las fotografías fueron liberadas, rastreé la costa de Venezuela para notar si había algo que se le pareciese en la línea costera o playas y noté terreno montañoso al fondo que, por supuesto, coincidía con lo que se mostraba en la fotografía, junto con más análisis del terreno", expuso Thomas.

El analista militar aseguró que el acercamiento consistía en un "mensaje muy claro" para el régimen de Maduro acerca de que la fuerza aérea estadounidense "está lista" en su misión de "alcanzar cualquier espacio aéreo en el mundo".

Los bombarderos de la fuerza aérea pueden lograr cualquier tipo de misiones, de acuerdo con Thomas, pues están diseñados para "abrumar las defensas aéreas venezolanas" y "cualquier defensa que interponga" el régimen venezolano.

"Ellos deberían temer mucho de los aviones RC-135 que son altamente inteligentes y están basados actualmente en el Caribe. Estos aviones pueden recolectar señales de inteligencia de todas las defensas venezolanas desde altitudes mucho más altas de lo que pueden llegar las defensas venezolanas", contó Thomas.

o

Los RC-135 podrían buscar cualquier avión caza venezolano que esté en la zona, según el analista. "Pueden recolectar cualquier tipo de información sobre el régimen de Maduro, seguirle el paso a él y a sus activos", concluyó.

