Sábado, 15 de noviembre de 2025
Ecuador

Ecuatorianos acudirán a las urnas para participar en referéndum sobre las bases militares extranjeras y la estructura legislativa del país

noviembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
El referéndum y la consulta popular son iniciativas del presidente Daniel Noboa.

Este domingo 13,9 millones de ecuatorianos están llamados a acudir a las urnas para participar en un referéndum sobre las bases militares extranjeras, la financiación de partidos políticos y la estructura legislativa del país.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas para responder "Sí" o "No" a cuatro preguntas en este referendo con voto obligatorio.

El referéndum se centra en cuatro preguntas centrales:

La primera aborda la eliminación de la prohibición constitucional para establecer bases militares extranjeras en Ecuador, un tema polémico que se justifica como un esfuerzo para combatir el narcotráfico, según ha señalado el ministro del Interior, John Reinbert.

o

Se plantea la reinstalación de bases, incluida una en Manta, donde las fuerzas estadounidenses estuvieron presentes entre 1999 y 2009.

Según Reinbert, el regreso de estas bases no conlleva una pérdida de soberanía, sino mejoras en "recursos, inteligencia y logística".

Los ecuatorianos también decidirán sobre la eliminación de la obligación del Estado de financiar a los partidos políticos.

Este cambio busca reducir el gasto público y responder a un reclamo social por mayor transparencia financiera.

La tercera pregunta plantea la reducción del número de asambleístas. Una propuesta que sugiere un nuevo esquema de elección que podría implicar menos de la mitad de los actuales representantes.

Y por último, la consulta popular indagará la aprobación para convocar una Asamblea Constituyente.

De concretarse, lo delegados elegidos por los ciudadanos tendrían la tarea de redactar una nueva Constitución que sea vigente tras un referendo posterior.

El referéndum y la consulta popular son iniciativas del presidente Daniel Noboa, quien argumenta que estas medidas reforzarán la lucha contra el narcotráfico y mejorarán la eficiencia del sistema político.

Temas relacionados:

Ecuador

Elecciones en Ecuador

Referéndum

Gobierno de Ecuador

Daniel Noboa

