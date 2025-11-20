NTN24
María Corina Machado

María Corina Machado revela cuál será su "absoluta prioridad desde el día 1" cuando Maduro entregue el poder

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
El reciente boletín SAMAN de Cáritas Venezuela ofreció escabrosos datos que reflejan la realidad de lo que el régimen le ha hecho a Venezuela.

En las últimas horas, en medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Venezuela y los constantes acercamientos al inicio del fin del régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado, que ha liderado desde adentro los impulsos para la libertad del país, reveló cuál será el primer punto a tratar cuando el nuevo gobierno se asiente.

"Esta será nuestra ABSOLUTA PRIORIDAD desde el día 1", respondió la líder política a un posteo sobre los preocupantes datos sobre la desnutrición en Venezuela.

o

El diario La Gran Aldea resumió lo que señala el reciente boletín SAMAN de Cáritas Venezuela, que ofrece escabrosos datos que reflejan la realidad de lo que el régimen le ha hecho a Venezuela.

Según la organización, Venezuela sigue atrapada en una crisis humanitaria que se evidencia con las escandalosas cifras de desnutrición infantil, que ya son equivalentes a los peores años del colapso, cuando en 2016 comenzó la respuesta humanitaria de emergencia.

El estudio, que evaluó a 2.502 niños menores de cinco años y a 740 mujeres embarazadas o lactantes en 20 estados del país, deja los siguientes datos:

  • 9,1% de los niños está en desnutrición aguda global.
  • 29,5% se encuentra en desnutrición o en riesgo.
  • 42% de todos los casos corresponde a niños menores de dos años.

En la clasificación por fases de severidad (IPC), de los 20 estados analizados:

  • 20% están en Emergencia (Fase IV): 4 estados.
  • 25% en Crisis (Fase III): 5 estados.
  • 45% en Estrés (Fase II): 9 estados.
  • 10% en Fase I (mínima): 2 estados.

En cuanto a las mujeres embarazadas y lactantes:

  • 18% presenta riesgo nutricional.
  • 23% de los embarazos son adolescentes.
  • Entre las adolescentes embarazadas, 23% está en riesgo nutricional.
o

Así sobreviven los hogares en ocho estados, según el sondeo:

  • 76% ha tenido que liquidar sus ahorros.
  • 54% se endeudó o pidió ayuda para poder comer.
  • 59% sufrió privación de alimentos.
  • 32% depende de comedores o donaciones.

Además, Cáritas señala que en las zonas vulnerables monitoreadas, más del 90% de las familias no tiene acceso continuo al agua potable.

Las palabras de Machado ocurren, además, luego de que difundiera su "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela.

El manifiesto de la ganadora del Premio Nobel de la Paz llega en un momento clave para Venezuela mientras en aguas del Caribe se lleva a cabo el despliegue militar de las fuerzas estadounidenses para combatir el narcotráfico, una maniobra que amenaza al régimen de Maduro.

Machado resaltó aspectos como la libertad económica, la libertad de expresión, el derecho al voto, la seguridad y la democracia, y se mostró confiada en un cambio para Venezuela próximamente.

“Estamos en el umbral de una nueva era, una en la que nuestros derechos naturales prevalecerán. El largo y violento abuso de poder de este régimen está llegando a su fin”, dijo Machado.

María Corina Machado

