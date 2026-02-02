NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Honduras

Presidente de Honduras viajará a EE. UU. el próximo fin de semana para reunirse con Trump y Marco Rubio

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Secretario de Estado, Marco Rubio, junto a Nasry Asfura - Foto: EFE
La canciller hondureña, Mireya Agüero, no detalló la fecha exacta del encuentro, que se producirá pocos días después de la investidura de Asfura el pasado 27 de enero.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajará el próximo fin de semana a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump, quien lo apoyó para ser elegido, informó este lunes la canciller hondureña, Mireya Agüero.

La funcionaria no detalló la fecha exacta del encuentro, que se producirá pocos días después de la investidura de Asfura el pasado 27 de enero.

"Estaremos viajando a Estados Unidos este fin de semana para este importante encuentro", dijo la canciller, al confirmar además la participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Aunque la agenda no está definida, Agüero señaló que sobre la mesa estará la migración, en particular el deseo de Asfura de que Trump restablezca un estatuto especial que protegía a miles de hondureños de la deportación. "Es una prioridad en la agenda hondureña", declaró a la televisora HCH.

Asfura ya se reunió con Rubio el pasado 12 de enero, tras lo cual se anunció que ambos países proyectan negociar un acuerdo de libre comercio.

Estados Unidos es el destino del 60% de las exportaciones de Honduras, uno de los países más empobrecidos y golpeados por la violencia del crimen organizado de Latinoamérica.

En medio del pulso entre Estados Unidos y China, Asfura ha dicho que evaluará retomar los vínculos con Taiwán.

Honduras entabló relaciones con China en 2023 bajo el anterior gobierno de la izquierdista Xiomara Castro.

La canciller dijo que ya sostuvo una reunión con el embajador chino en Honduras, Yu Bo, con miras a "revisar los convenios" suscritos con el anterior gobierno, y "a partir de eso construir el futuro".

