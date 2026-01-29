La bielorrusa Aryna Sabalenka venció a la ucraniana Svitolina en partido con final sin saludo en la red y frías miradas, y avanzó a la final del Abierto de Australia

La tenista bielorrusa y número uno del ranking mundial, Aryna Sabalenka, se clasificó para su cuarta final consecutiva del Abierto de Australia al derrotar este jueves a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 6-3.

Sabalenka cerró el encuentro con un tiro ganador logrado mediante una espectacular derecha cruzada tras lo que celebró en medio de otro final de partido entre ucranianas contra rusas y bielorrusas sin saludo en la red.

Las tenistas ucranianas, cabe recordar, han decidido negar el saludo a sus contrincantes de Rusia y Bielorrusia en protesta por la guerra en curso en su país.

La número uno del mundo, luego de ganar el último punto del encuentro, se dirigió hacia el juez de silla y, contrario a lo que ha hecho en otras situaciones similares, decidió no forzar un saludo y apenas mirar de reojo y fríamente a su contrincante.

La bielorrusa, de 27 años, se enfrentará el sábado a la kazaja Elena Rybakina para intentar conquistar su quinto título de Grand Slam, el tercero en Melbourne, donde se impuso en 2023 y 2024.

Sabalenka también ganó el US Open en 2024 y 2025. El año pasado en la final de Melbourne perdió contra la estadounidense Madison Keys.

Antes de la semifinal entre la ucraniana y la bielorrusa, en la Rod Laver Arena, se hizo un anuncio en una pantalla gigante con un mensaje indicando que no habría saludo y pidiendo a los aficionados que "lo respetaran".

Pese a la tensa rivalidad con sus pares ucraniana, Sabalenka tuvo palabras de elogio para Svitolina al final del duelo.

"Estoy súper feliz con la victoria, es una rival realmente dura; estuvo jugando un tenis increíble durante toda la semana. Pero el trabajo aún no está hecho", aseveró la número uno del planeta en el tenis femenino.

Las dos jugadoras llegaron a la semifinal en un momento de forma excelente, sin haber cedido un set en Melbourne y con rachas de 10 victorias: Sabalenka había ganado en Brisbane en la antesala, y Svitolina triunfó en Auckland.

El duelo, en el que Sabalenka impuso su ley, tuvo polémica al inicio del cuarto juego.

La número 1 fue sancionada por molestar a Svitolina con sus gritos, lo que provocó una larga revisión en vídeo y abucheos.

Visiblemente molesta, Sabalenka perdió el punto, pero recuperó la compostura para romper el servicio y ponerse 3-1. La potente jugadora de 27 años cerró el set en 41 minutos de dominio.

La veterana de 31 años Svitolina reaccionó al inicio del segundo set, rompiendo el saque de Sabalenka para adelantarse 2-0. Pero la bielorrusa se recuperó y encadenó cinco juegos seguidos con lo que se puso 5-2 arriba y encaminó la victoria.