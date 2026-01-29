NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka venció a la ucraniana Svitolina en partido con final sin saludo en la red y frías miradas, y avanzó a la final del Abierto de Australia

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
La tenista bielorrusa y número uno del ranking mundial, Aryna Sabalenka. (AFP)
La tenista bielorrusa y número uno del ranking mundial, Aryna Sabalenka. (AFP)
La número uno del planeta cerró el partido, en una de las semifinales del torneo, con un tiro ganador logrado mediante una espectacular derecha cruzada.

La tenista bielorrusa y número uno del ranking mundial, Aryna Sabalenka, se clasificó para su cuarta final consecutiva del Abierto de Australia al derrotar este jueves a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 6-3.

Sabalenka cerró el encuentro con un tiro ganador logrado mediante una espectacular derecha cruzada tras lo que celebró en medio de otro final de partido entre ucranianas contra rusas y bielorrusas sin saludo en la red.

Las tenistas ucranianas, cabe recordar, han decidido negar el saludo a sus contrincantes de Rusia y Bielorrusia en protesta por la guerra en curso en su país.

o

La número uno del mundo, luego de ganar el último punto del encuentro, se dirigió hacia el juez de silla y, contrario a lo que ha hecho en otras situaciones similares, decidió no forzar un saludo y apenas mirar de reojo y fríamente a su contrincante.

La bielorrusa, de 27 años, se enfrentará el sábado a la kazaja Elena Rybakina para intentar conquistar su quinto título de Grand Slam, el tercero en Melbourne, donde se impuso en 2023 y 2024.

Sabalenka también ganó el US Open en 2024 y 2025. El año pasado en la final de Melbourne perdió contra la estadounidense Madison Keys.

Antes de la semifinal entre la ucraniana y la bielorrusa, en la Rod Laver Arena, se hizo un anuncio en una pantalla gigante con un mensaje indicando que no habría saludo y pidiendo a los aficionados que "lo respetaran".

Pese a la tensa rivalidad con sus pares ucraniana, Sabalenka tuvo palabras de elogio para Svitolina al final del duelo.

"Estoy súper feliz con la victoria, es una rival realmente dura; estuvo jugando un tenis increíble durante toda la semana. Pero el trabajo aún no está hecho", aseveró la número uno del planeta en el tenis femenino.

o

Las dos jugadoras llegaron a la semifinal en un momento de forma excelente, sin haber cedido un set en Melbourne y con rachas de 10 victorias: Sabalenka había ganado en Brisbane en la antesala, y Svitolina triunfó en Auckland.

El duelo, en el que Sabalenka impuso su ley, tuvo polémica al inicio del cuarto juego.

La número 1 fue sancionada por molestar a Svitolina con sus gritos, lo que provocó una larga revisión en vídeo y abucheos.

Visiblemente molesta, Sabalenka perdió el punto, pero recuperó la compostura para romper el servicio y ponerse 3-1. La potente jugadora de 27 años cerró el set en 41 minutos de dominio.

La veterana de 31 años Svitolina reaccionó al inicio del segundo set, rompiendo el saque de Sabalenka para adelantarse 2-0. Pero la bielorrusa se recuperó y encadenó cinco juegos seguidos con lo que se puso 5-2 arriba y encaminó la victoria.

Temas relacionados:

Aryna Sabalenka

Elina Svitolina

Abierto de Australia

Australia

Open de Australia

Tenis

Tenista

Torneo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué dejó la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Quién gana y quién pierde en la guerra comercial desatada entre Colombia y Ecuador ?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

"Queremos alcanzar una fase de transición donde quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio ante el Senado de EE.UU.

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

Delcy Rodríguez y estudiantes venezolanos - Captura de video
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez fue encarada por estudiantes de la UCV que le exigieron la liberación de todos los presos políticos

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
Dayro Moreno con la selección Colombia - Foto: EFE
Mundial 2026

"Lorenzo tiene un compromiso": entrenador del Once Caldas habló de supuesta deuda del técnico de Colombia con Dayro Moreno de cara al Mundial

Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

Así fue el doblete con el que el colombiano Luis Suárez se convirtió en el héroe del triunfo del Sporting Lisboa frente al PSG en la Champions League

Roger Federer, extenista suizo - Foto: AFP
Roger Federer

Roger Federer, referente del tenis mundial, declaró ser “un gran fan” de otro deportista que, según él, “cambió el juego”

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Liberación de presos políticos / FOTO: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

“En un momento de transición, lo prioritario y lo urgente es la liberación de los presos políticos”: Desirée Olaves, coordinadora de Vente Venezuela en Ecuador

Dayro Moreno con la selección Colombia - Foto: EFE
Mundial 2026

"Lorenzo tiene un compromiso": entrenador del Once Caldas habló de supuesta deuda del técnico de Colombia con Dayro Moreno de cara al Mundial

La presidente Claudia Sheinbaum tras ser desalojada por el temblor. (EFE y Sismológico de México)
Sismo en México

Fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude a Ciudad de México y al sur del país: presidente Sheinbaum da parte tras sobrevuelo de helicópteros

Donald Trump y María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"El Gobierno Trump comprende que lo que ocurre en Venezuela no termina con un mero cambio de silla sino con el desmantelamiento de todo un sistema": Fabio Valentini, coordinador de Vente Venezuela en EE. UU.

Liberación de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirma más de 260 excarcelaciones de presos políticos desde el anuncio del régimen venezolano el pasado 8 de enero

Mark Carney y Donald Trump (EFE)
Donald Trump

Aumentan las tensiones: Trump dijo que Canadá "vive gracias a EE. UU." y el primer ministro Carney le respondió

Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

Así fue el doblete con el que el colombiano Luis Suárez se convirtió en el héroe del triunfo del Sporting Lisboa frente al PSG en la Champions League

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre