Jueves, 18 de septiembre de 2025
Caimán del Orinoco, Venezuela | Foto Canva
Venezuela

Este es el animal colombo-venezolano está en peligro de extinción; quedan menos de 100 ejemplares silvestres

septiembre 18, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Esto está pasando como consecuencia a la caza furtiva para la industria de la moda, el consumo de su carne y el saqueo de sus huevos por parte de comunidades

El caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius), considerado uno de los depredadores más imponentes de América Latina, enfrenta una amenaza crítica: su población ha disminuido drásticamente.

o

Consecuencia a la caza furtiva para la industria de la moda, el consumo de su carne y el saqueo de sus huevos por parte de comunidades locales que los utilizan como alimento, según el Sistema Venezolano de Diversidad Biológica.

Esta especie, que puede superar los 5 metros de longitud, fue declarada en peligro de extinción en 1996. Sin embargo, su situación actual es aún más alarmante, de acuerdo con la Fundación Venezolana para la Conservación (FUFECI).

Hoy quedan menos de 100 ejemplares en el mundo, todos en estado silvestre, concentrados principalmente en la cuenca del río Orinoco que atraviesa gran parte de Venezuela y desemboca en Colombia.

Pese a los esfuerzos de conservación, su rescate parece cada vez más difícil. En declaraciones a Reuters, Omar Hernández, biólogo y director de FUDECI, reconoció que “estamos intentando rescatar esta especie”, mientras que Federico Pantin, director del Zoológico Leslie Pantin de Turmero, advirtió: “solo estamos retrasando la extinción del caimán del Orinoco”.

La crítica situación del caimán del Orinoco refleja un problema más amplio en Venezuela, donde otras especies cocodrilianas también están amenazadas. Entre ellas se encuentran el caimán de la costa, el caimán de anteojos, el babo morichalero y el babo negro, estos últimos conocidos como caimanes enanos.

Asimismo, de las 28 especies de cocodrilos identificadas en todo el mundo, cinco habitan en ecosistemas venezolanos, de acuerdo con el medio ambiental Mongabay.

o

Aunque Colombia y Brasil cuentan con una mayor diversidad de cocodrilos, el caso del caimán del Orinoco representa una alerta urgente sobre los riesgos de la explotación ilegal de fauna y la necesidad de reforzar los programas de conservación para evitar que esta especie desaparezca definitivamente de los ríos sudamericanos.

