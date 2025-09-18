Cine colombiano en lo más alto: “Uno entre el oro y la muerte” arrasa en Miami y suma nominaciones en el mundo

El cine colombiano vive un momento de oro. Este año, varias producciones nacionales han brillado en festivales internacionales, confirmando el creciente reconocimiento a la calidad, narrativa y talento que definen a la industria audiovisual del país.

Entre ellas, destaca “Uno entre el oro y la muerte”, la ópera prima del director Julio César, que ha cautivado a críticos y audiencias en distintos rincones del mundo.

Rodada en el departamento de Antioquia, esta impactante historia cuenta con un equipo técnico de talla internacional, incluido Matt Waters, diseñador de sonido de la exitosa serie Game of Thrones.

La trama retrata una Colombia contemporánea marcada por la ambición y la corrupción, revelando los oscuros secretos de La Alameda, una pequeña comunidad minera donde el oro se convierte en detonante de traiciones y enfrentamientos.

El filme, producido por Laura Franco Franco y respaldado por el productor ejecutivo Simón Brand, pareja de la presentadora Claudia Bahamón, tiene como protagonistas a los actores colombianos Juan Pablo Urrego y Marcela Mar, quienes encarnan personajes atrapados en un ambiente de tensión y poder.

Su calidad artística ya ha sido reconocida en importantes escenarios internacionales. En el Nvision Latino Film & Music Festival 2025, realizado en Miami, la película obtuvo el galardón a “Best Drama”, uno de los premios más codiciados de la competencia.

“Este reconocimiento nos impulsa a seguir contando historias poderosas desde Colombia para el mundo. Es una celebración de nuestro equipo y del inmenso talento audiovisual del país”, destacó la productora Laura Franco Franco.

Tras su victoria en Miami, “Uno entre el oro y la muerte” continúa su ascenso con nominaciones en festivales de gran prestigio, entre ellos:

Latino & Native American Film Festival (Connecticut, EE. UU.)

Philadelphia Latino Arts & Film Festival (EE. UU.)

Toronto International Nollywood Film Festival (Canadá)

Festival de Cine Verde de Barichara – FESTIVER (Colombia)

Festival Internacional de Cine de Villa de Ledesma – FICVL (España)

La cinta también suma nominaciones en los Premios Macondo 2025, incluyendo categorías como Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Actriz Protagónica (Marcela Mar) y Mejor Actor Protagónico (Juan Pablo Urrego).

Como broche de oro, según comunicaciones RG, la película estuvo preseleccionada en los Premios Oscar y Goya, dos de los máximos galardones del cine mundial.