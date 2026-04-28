Este es el multimillonario indio que se ofreció a recibir los hipopótamos de Pablo Escobar: quiere evitar que sean sacrificados como planean las autoridades en Colombia

Este martes se conoció que Anant Ambani, hijo del magnate indio Mukesh Ambani, se ofreció a recibir a 80 hipopótamos descendientes de los introducidos en Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar hace décadas.

Anant, quien busca evitar que sean sacrificados como planean las autoridades, pidió formalmente al Gobierno colombiano mediante un comunicado que suspenda la decisión adoptada este mes de aplicar la eutanasia a dichos mamíferos.

En sí, el propósito es que se les permita una "reubicación segura y dirigida científicamente, que llevaría a los 80 animales a un hogar permanente" en su centro de animales en territorio indio, conocido como Vantara.

VEA TAMBIÉN Juzgado en Colombia ordena suspender el plan para sacrificar 80 hipopótamos en el Magdalena o

Se trata de un enorme zoológico que se encuentra ubicado en el estado noroccidental de Guyarat, y que se presenta como "uno de los mayores centros de rescate, cuidado y conservación de fauna silvestre del mundo".

De acuerdo con datos de la Autoridad Central de Zoológicos de la India, el sitio alberga a cientos de especies de la vida salvaje como osos, tigres, leones, leopardos y cocodrilos.

"Reconociendo la complejidad de la situación y los esfuerzos que se están realizando, Vantara ha ofrecido su apoyo presentando una propuesta para su examen. La propuesta presenta una alternativa con todos los recursos, sujeta a la dirección y aprobación de las autoridades colombianas en cada etapa, reflejando la creencia de Vantara de que cada vida importa y que compartimos la responsabilidad de proteger la vida siempre que sea posible", detalló Ambani en el comunicado.

En la década de 1980, Escobar importó cuatro hipopótamos, animales endémicos de África y que pueden pesar varias toneladas, a Colombia.

VEA TAMBIÉN Eutanasia para hipopótamos de Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles: así será el procedimiento o

Pero después de su muerte en 1993, los animales lograron escapar de su lugar de cautiverio y se establecieron en las riberas del río Magdalena, donde han atacado a pescadores.

Su alta peligrosidades para la población ha conllevado a las autoridades a buscar planes o iniciativas para sacrificarlos, pero el elevado costo de ello, así como su esterilización o traslado, han frenado cualquier intento.

Según informes del Ministerio de Medioambiente de Colombia, en el país hay cerca de 200 hipopótamos en libertad en la zona. Las estimaciones indican que, si no se ejerce control sobre su reproducción, la población podría aumentar hasta los 500 hasta 2030.