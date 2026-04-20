NTN24
Lunes, 20 de abril de 2026
Lunes, 20 de abril de 2026
Colombia

Juzgado en Colombia ordena suspender el plan para sacrificar 80 hipopótamos en el Magdalena

abril 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Hipopótamos | Foto Canva
Hipopótamos | Foto Canva
El demandante solicita que los hipopótamos deben ser reconocidos como “seres sintientes con valor intrínseco”.

Avanza un proceso judicial en el caso de los hipopótamos del Magdalena, cerca de la Hacienda Nápoles, por el debate nacional sobre el manejo de este mamífero, declarados como ‘especie invasora’ desde el 2022 por el Gobierno colombiano, reconociéndolos como una amenaza para los ecosistemas del país.

o

Un juez en Antioquia admitió una tutela que exige la suspensión inmediata de cualquier plan de sacrificio, como respuesta a que estas acciones podrían vulnerar principios de protección animal.

El ciudadano Andrés Felipe Alzate Builes presentó la tutela bajo el argumento de que las autoridades prioricen métodos no letales, como la esterilización y el traslado, sobre la eutanasia de los animales.

Este proceso judicial busca una revisión constitucional profunda, pero sin frenar de inmediato el plan estatal, es decir, suspender cualquier medida de sacrificio hasta que se tome una decisión definitiva sobre la tutela.

Alzate Builes sostiene que los hipopótamos deben ser reconocidos como “seres sintientes con valor intrínseco”, una idea respaldada por fallos de la Corte Constitucional. En ese contexto, la eutanasia podría vulnerar derechos como el debido proceso ambiental, el acceso a un ambiente sano y el principio de protección de la biodiversidad.

Asimismo, se solicita que expertos y organizaciones ambientales participen en la definición de la estrategia de manejo, adicionalmente, que la administración pública explore y agote opciones como la esterilización y el traslado a espacios controlados antes de proceder con la eutanasia.

Cabe resaltar que actualmente, en Colombia hay cerca de 200 hipopótamos, según la cartera de Ambiente. Son consideradas una especie invasora y desestabilizan los ecosistemas autóctonos.

o

Sin control, se estima que la población de hipopótamos podría aumentar hasta los 500 para el año 2030, según el Ministerio de Ambiente. Asimismo, los hipopótamos colombianos tienen malformaciones debido a la endogamia.

Llegaron al país por capricho de Escobar, que en 1980 introdujo cuatro ejemplares en su finca en el Magdalena Medio (centro-norte), convertidos en un zoológico personal repleto de especies exóticas.

Temas relacionados:

Colombia

Animales

Pablo Escobar

Medio Ambiente

Eutanasia

Antioquia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tras su aprobación, se siguen condenando a personas por motivos políticos": analista sobre Ley de amnistía en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos ante una situación en la que no hay que bajar la guardia": Alejandro Rubiano sobre amenazas de muerte a candidatos presidenciales de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro/ Miguel Díaz-Canel - Fotos EFE
Régimen cubano

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Lleno total en la Puerta del Sol en Madrid para reencuentro con María Corina Machado.
María Corina Machado

EN VIVO: Con lleno total en la Puerta del Sol, María Corina Machado se reencuentra con los venezolanos en Madrid, España

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España - Foto: NTN24
Cayetana Álvarez

"Delcy Rodríguez es una figura criminal, una torturadora, no es la persona que va a liderar la transición": Cayetana Álvarez

Lula da Silva y Delcy Rodríguez (EFE)
María Corina Machado

"Lo que opine Lula da Silva es absolutamente insignificante": Pedro Burelli rechaza apoyo del presidente brasileño a la dictadura venezolana

Despliegue militar de Estados Unidos que bloquea los puertos de Irán - Fotos: X
estrecho de Ormuz

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra, Ramón Rodríguez Chacín, cómplices de la narco-dictadura de Venezuela - Fotos: EFE
Juicio contra Maduro

"Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos

Yacimiento de gas South Pars en la ciudad portuaria de Assaluyeh, al sur de Irán - AFP
Ataque al régimen de Irán

Israel atacó el mayor complejo petroquímico del régimen de Irán tras la amenaza de Trump

La jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez (en pantalla), habla durante una videoconferencia en el foro FII Priority - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"El gran riesgo es que la estabilidad se vuelva emocionalmente aceptable y la democracia deje de ser una demanda urgente": Antonio De La Cruz sobre el panorama político en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Matthew Perry, actor de Friends - Foto: AFP
Matthew Perry

Sentencian a la ‘reina de la ketamina’ a 15 años de prisión por la muerte del actor Matthew Perry

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra, Ramón Rodríguez Chacín, cómplices de la narco-dictadura de Venezuela - Fotos: EFE
Juicio contra Maduro

"Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos

Yacimiento de gas South Pars en la ciudad portuaria de Assaluyeh, al sur de Irán - AFP
Ataque al régimen de Irán

Israel atacó el mayor complejo petroquímico del régimen de Irán tras la amenaza de Trump

La jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez (en pantalla), habla durante una videoconferencia en el foro FII Priority - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"El gran riesgo es que la estabilidad se vuelva emocionalmente aceptable y la democracia deje de ser una demanda urgente": Antonio De La Cruz sobre el panorama político en Venezuela

Imagen de la Luna desde Artemis II - Foto NASA
Nasa

"En este momento no podemos comunicarnos con ellos": ingeniero aeroespacial de la Nasa explica momento clave de la misión en que se pierde todo el contacto con Artemis II

Papa León XIV con el presidente Emmanuel Macron - Foto AFP (1)
Papa León XIV

No fue la camiseta de la selección de fútbol de Francia: el detalle deportivo que el presidente Macron tuvo con el papa León XIV en su visita al Vaticano

Jefferson Savarino, jugador del Fluminense - Foto: EFE
La Vinotinto

Jefferson Savarino rompió el silencio tras las declaraciones de Salomón Rondón y le respondió al capitán de La Vinotinto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre