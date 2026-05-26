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Martes, 26 de mayo de 2026
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Donald Trump

Donald Trump se sometió a examen médico antes de cumplir 80 años: esto se sabe

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump | Foto EFE
Algunos observadores han resaltado que a veces el presidente de Estados Unidos da señales de somnolencia en actos públicos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió este martes a su examen médico anual, días antes de cumplir 80 años.

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Trump, republicano y el presidente de mayor edad jamás vestido, se ha jactado reiteradamente de su vigor mental y físico en comparación con su predecesor demócrata, Joe Biden.

El chequeo médico y dental de Trump se realizó en el Hospital Militar Walter Reed, cerca de Washington, donde el mandatario llegó hacia las 08H50 locales (12H50 GMT), según presenció un periodista de la AFP que viajaba en la caravana presidencial.

Algunos observadores han resaltado que a veces Trump da señales de somnolencia en actos públicos, y medios de comunicación han mostrado en el pasado fotos de sus manos con pequeños moretones.

Miembros de su gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio, insisten a su vez en que Trump mantiene un ritmo de trabajo muy intenso para un jefe de Estado de su edad.

Tras su chequeo, Trump tiene agendadas varias reuniones de política interior y de estrategia, con el conflicto militar en Irán como principal punto del orden del día.

La Casa Blanca suele publicar un resumen de los exámenes físicos del presidente en cuestión de horas o días, pero el grado de detalle que ofrece queda enteramente a su discreción.

Evento de cumpleaños

Trump cumplirá 80 años el 14 de junio, y el mandatario lo celebrará con un combate de artes marciales mixtas UFC en los jardines de la Casa Blanca, con miles de invitados.

El mandatario se sometió a dos chequeos médicos el año pasado, uno programado en abril y una visita no anunciada al hospital en octubre que desató nuevas especulaciones.

El verano pasado, la Casa Blanca reveló que Trump había sido evaluado por fatiga en las piernas y diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección común en la que las válvulas defectuosas de las venas permiten que la sangre se acumule, provocando fatiga, calambres y cambios en la piel.

Trump ha explicado en el pasado que toma aspirinas diariamente, lo que reduce la coagulación sanguínea, según médicos. Ello podría explicar a los pequeños moratones en sus manos.

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Tras su chequeo de octubre, Trump dijo que una resonancia magnética realizada durante la visita demostró que su salud cardiovascular era "excelente".

Su médico, el capitán de la Marina de Estados Unidos, Sean Barbabella, escribió en una carta difundida entonces por la Casa Blanca que la edad cardíaca de Trump "resultó ser aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica".

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