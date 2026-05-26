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Martes, 26 de mayo de 2026
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Mundial 2026

Estados Unidos anunció su lista de convocados al Mundial 2026: incluyó a jugador que había debutado con la selección de México

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Convocados de EE. UU. al Mundial 2026 - Foto: EFE
Convocados de EE. UU. al Mundial 2026 - Foto: EFE
La convocatoria del argentino Mauricio Pochettino, que hará su debut como entrenador en una Copa del Mundo, fue anunciada frente a centenares de aficionados en un acto en Nueva York.

Estados Unidos, uno de los tres países organizadores del Mundial 2026, dio a conocer este martes su lista de 26 convocados que incluye a sus figuras Christian Pulisic y Weston McKennie y varios futbolistas de origen mexicano como Alejandro Zendejas.

El punta del América, nacido en la mexicana Ciudad Juárez, tiene doble nacionalidad y llegó a jugar varios amistosos con la camiseta del Tri desde 2021.

Zendejas completa un ataque que también integra Ricardo Pepi, delantero mexicano-estadounidense del PSV Eindhoven.

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La convocatoria del argentino Mauricio Pochettino, que hará su debut como entrenador en una Copa del Mundo, fue anunciada frente a centenares de aficionados en un acto en Nueva York al que asistieron la mayoría de los jugadores convocados.

La lista, que había sido adelantada el sábado por The Guardian, cuenta con ocho futbolistas de la liga norteamericana (MLS), incluido el mediocampista Sebastian Berhalter, hijo del anterior seleccionador, Gregg Berhalter.

Pochettino también incluyó a Gio Reyna, cuya familia protagonizó una agria polémica con la de Berhalter durante y después del anterior Mundial de Catar 2022.

Los referentes de Estados Unidos serán los mismos que en Catar, donde el Team USA cayó en octavos de final ante Países Bajos.

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Los defensas Antonee Robinson (Fulham) y Sergiño Dest (PSV Eindhoven), los mediocampistas Tyler Adams (AFC Bournemouth) y Weston McKennie (Juventus) y el atacante Christian Pulisic (AC Milan) repiten como columna vertebral de este equipo obligado a ilusionar a un país que está invirtiendo fuerte en la expansión del "soccer".

Estados Unidos debutará el 12 de junio frente a Paraguay en Los Ángeles por el Grupo D, que completan Turquía y Australia.

Lista de 26 convocados de Estados Unidos para el Mundial:

Porteros: Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City), Chris Brady (Chicago Fire).

Defensores: Alex Freeman (Villarreal/ESP), Antonee Robinson (Fulham/ENG), Sergiño Dest (PSV Eindhoven, NED), Chris Richards (Crystal Palace/ENG), Tim Ream (Charlotte FC), Max Arfsten (Columbus Crew), Miles Robinson (FC Cincinnati), Mark McKenzie (Toulouse/FRA), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER), Auston Trusty (Celtic/SCO).

Mediocampistas: Tyler Adams (AFC Bournemouth/ENG), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/GER), Weston McKennie (Juventus/ITA), Brenden Aaronson (Leeds United/ENG), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER).

Delanteros: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED), Tim Weah (Olympique Marseille/FRA), Christian Pulisic (AC Milan/ITA), Haji Wright (Coventry City, ENG), Folarin Balogun (Mónaco/FRA), Alejandro Zendejas (América/MEX).

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