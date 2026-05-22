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Presos políticos

"Para que haya paz en Venezuela no puede haber impunidad": capitán de Navío venezolano Luis de la Sotta habla de libro 'El ataúd vertical’ en el que narra torturas vividas como preso político

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El protagonista de esta historia, Luis Humberto De La Sotta, habló en el programa La Tarde de NTN24.

El Capitán de Navío y exprisionero político venezolano Luis Humberto de la Sotta publicó su libro testimonial titulado 'El ataúd vertical: 1960 días en las mazmorras de Maduro'.

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Este trabajo relata de primera mano los 5 años y 4 meses (1.960 días) que el autor pasó bajo detención arbitraria, aislamiento extremo y torturas sistemáticas, por órdenes de la cúpula dictatorial de su país.

Asimismo, describe las condiciones inhumanas dentro de los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Venezuela.

El protagonista de esta historia, Luis Humberto de la Sotta, habló en el programa La Tarde de NTN24.

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"Es un libro fuerte al principio, describe las torturas físicas y psicológicas que me hicieron. El tiempo ahí (en los centros de tortura) transcurre muy lento. Me aferré a Dios a los recuerdos de mi familia. El ataúd vertical está en el 'la casa de los sueños', unas celdas inauguradas en 2020 por el DGCIM... Tras visita de la ONU fui castigado en el ataúd vertical, pasé 12 horas confinado en ese espacio", sostuvo el entrevistado.

A su vez, de la Sotta se refirió a la crisis que atraviesa Venezuela. Consecuentemente, lanzó varias reflexiones.

"Una sociedad no puede avanzar si no hay justicia... Para que haya paz en Venezuela no puede haber impunidad”, mencionó.

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A pesar de la presión de la Casa Blanca sobre Miraflores y las promesas de los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge), todavía persisten las irregularidades en los centros de tortura, instalaciones operadas principalmente por organismos de inteligencia, como el SEBIN y la DGCIM.

En estos espeluznantes calabozos se han documentado violaciones sistemáticas a los derechos humanos y tratos crueles contra presos políticos y civiles.

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