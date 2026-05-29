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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Ataques

La OTAN y la Unión Europea arremeten contra Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Impacto de dron ruso en Rumania - AFP
Impacto de dron ruso en Rumania - AFP
El ministro de Defensa de Rumania, Radu-Dinel Miruța, aseguró en una rueda de prensa que los números de serie del aparato demostraban “sin lugar a dudas” que el dron era ruso.

Rumania, con el respaldo de sus aliados, responsabilizó este viernes a Rusia por la caída de un dron sobre un edificio residencial en su territorio, hecho que dejó dos personas heridas en este país miembro de la OTAN.

El ministro de Defensa de Rumania, Radu-Dinel Miruța, aseguró en una rueda de prensa que los números de serie del aparato demostraban “sin lugar a dudas” que el dron era ruso.

Tras el incidente, las autoridades rumanas declararon persona non grata al cónsul general de Rusia en Constanza y anunciaron el cierre del consulado ruso en esa ciudad ubicada a orillas del mar Negro.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, respondió que “nadie puede decir” por ahora cuál es el origen del dron y afirmó que Moscú “nunca ha amenazado ni amenaza a los países europeos”.

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De acuerdo con el Ministerio de Defensa rumano, Rusia lanzó durante la madrugada del viernes varios drones contra “objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania”.

“Uno de estos drones penetró en el espacio aéreo rumano”, indicó la cartera en un comunicado. Un adolescente de 14 años y una mujer de 53 resultaron heridos.

El aparato “fue rastreado por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y luego se estrelló contra el techo de un edificio residencial, provocando un incendio tras el impacto”, añadieron las autoridades.

Putin insistió en que aún no se puede confirmar el origen del dron hasta que se realice una pericia, y recordó que anteriormente también se han registrado caídas de drones ucranianos en otros países.

Las fuerzas rumanas no tuvieron tiempo suficiente para derribar el aparato, explicó un alto funcionario de defensa, quien señaló que no existieron “oportunidades realistas para neutralizarlo de forma segura”.

“El tiempo del que disponíamos, cuatro minutos, fue extremadamente corto”, afirmó el general Gheorghe Maxim, del Comando Conjunto.

El presidente rumano, Nicusor Dan, explicó que la decisión de no intervenir se tomó porque “no se daban las condiciones necesarias para destruirlo sin poner en riesgo la seguridad de la población civil”.

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