Qué es GAESA, la empresa de la dictadura castrista que Rubio mencionó en su mensaje a Cuba y relacionó con Raúl Castro

El miércoles 20 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un mensaje al pueblo cubano con motivo de la instauración de la República de Cuba.

El jefe de la diplomacia de la Administración del presidente Donald Trump arremetió contra la dictadura y mencionó a GAESA, la empresa de la dictadura castrista que, según dijo, controla la economía del país.

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De acuerdo con las palabras de Rubio, “Cuba no está controlada por ninguna revolución sino por GAESA”, lo que argumentó como “un Estado dentro del Estado que no le rinde cuentas a nadie”.

“El único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con GAESA”, aseveró.

Rubio dijo que Raúl Castro fue la mente detrás de GAESA y señaló: “Esta empresa es propiedad de las fuerzas armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto del gobierno actual”.

Ante eso, surgió la duda sobre cuál es la función de la empresa en la isla y su vínculo con la dictadura castrista que durante décadas controla y reprime al pueblo cubano.

De acuerdo con informes, el Ejército de Cuba no solo ejercía funciones militares sino que controlaba GAESA, que significa Grupo de Administración Empresarial S.A.

Se trata de un conglomerado controlado por militares y hombres de confianza de Raúl Castro que maneja turismo, infraestructura, importaciones, puertos y hoteles. Es considerado como una especie de holding empresarial, pero con uniforme verde.

En su discurso, Marco Rubio dijo que “el presidente Trump ofrece un nuevo camino entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba, no solo GAESA, donde ustedes los cubanos de a pie puedan ser dueños de una gasolinera, una tienda de ropa o un restaurante”.