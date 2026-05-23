"Querían calmar la molestia que hay en el país por el caso de Víctor Quero": cuestionan anuncio de 300 excarcelaciones de presos políticos que el régimen venezolano no ha cumplido

El régimen venezolano volvió a incumplir su promesa de liberar a presos políticos en Venezuela. De las 300 excarcelaciones anunciadas por Jorge Rodríguez el pasado martes, que serían ejecutadas entre el jueves y el viernes, solo se han confirmado 38, según denunció Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes de Ayuda y defensor de derechos humanos.

El anuncio fue realizado el martes pasado por Rodríguez, quien aseguró que las liberaciones correspondían a "personas incursas en hechos, en delitos demostrados, menores de edad, o mayores de 70 años, o portadores de una patología".

"Solamente se han confirmado 38 liberaciones de las 300 que fueron prometidas", afirmó Serrano en La Tarde de NTN24. El activista señaló que el anuncio se realizó precisamente el día del funeral de Carmen Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció bajo custodia del Estado tras 16 meses de búsqueda por parte de su familia.

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"Pareciera que el anuncio es parte de una política de control de daño por parte de quienes ocupan el poder en Venezuela y no precisamente una política de mayor amplitud", explicó Serrano. “Tenemos una olla de presión que no tiene válvula de escape y que pareciera entonces que este anuncio fue como tratar de darle una válvula de escape y que el país no se fuera a desordenar diciendo que vas a liberar a 300 presos políticos y tratar como de calmar un poco la molestia que hay en el país porque sin duda alguna el caso de Víctor Quero tocó la fibra del venezolano”, agregó.

El defensor de derechos humanos destacó que, a pesar de la presión, existe cierta apertura: "Probablemente hace algunos meses yo no pudiese darte esta entrevista desde Caracas". Sin embargo, calificó como insuficientes los avances ante la magnitud de la crisis de derechos humanos.

"No hay justificación para que una persona por emitir una opinión, por pensar diferente, por protestar, por salir a exigir sus derechos esté actualmente preso", enfatizó el activista.

Serrano concluyó que el régimen mantiene una política deliberada: "Si ellos realmente quisieran liberarlos pudiesen hacerlo sin la necesidad de armar un show mediático, sin la necesidad de estar haciendo anuncios del anuncio del anuncio, sino simplemente firmar la orden".