NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El consultor y experto en seguridad Santiago García habló sobre el ataque de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en el programa La Noche

Con la neutralización de una lancha cargada con droga en aguas del Caribe, la Administración Trump quiere dejar un mensaje: estamos armados y podemos hacer uso de nuestras armas, más allá de haber derribado una “narcolancha”, afirmó en el programa La Noche el consultor y experto en seguridad Santiago García.

El experto se refirió al primer ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses, una operación que provocó todo tipo de reacciones y que muchos calificaron como "una demostración de fuerza", mientras que otros, como en el caso del presidente Petro, calificaron el ataque como un "asesinato".

“Creo que este es un gran ejemplo de lo que en el tema militar se conoce como un target o un objetivo de ocasión, es decir, cuando aparece un objetivo que no estaba previsto que apareciera, un target, y tú lo neutralizas o le disparas”, señaló García.

Y explicó que “esta pequeña embarcación, esta pequeña lancha rápida, entró en un área de cobertura del grupo de batalla o de alguna de las unidades del grupo y lo aprovecharon para poder dejar ya, digamos, sobre la mesa un mensaje muy claro”.

No obstante, señaló que, “desde el punto de vista estratégico, de efectividad, pues no es tan representativo".

Por otra parte, señaló que, seguramente "ahí iban algunos kilos de drogas", pero que lo que muestra el hecho va más allá.

"Por ejemplo, en caso de que haya sido usado el Hellfire, ¿son misiles que llevan precisamente estos buques de los que hemos estado hablando desde la semana pasada, los buques que ha desplegado la marina de los Estados Unidos? Yo creo que no es disparado directamente desde el barco, sino disparado o desde un helicóptero o desde un avión, que puede ser, por ejemplo, un Harrier, o incluso desde un drone, un Reaper, por ejemplo, puede dispararlo sin ningún tipo de problema", explicó.

Según García, Estados Unidos ya ha utilizado "muchísimos Hellfire, desde los Reaper, desde los drones, para neutralizar objetivos móviles", debido a que este misil "es perfecto para ese tipo de objetivo, un objetivo que va rápido, que se desplaza sobre el terreno o sobre el agua, y debe ser neutralizado rápidamente".

Del mismo modo, señaló que este tipo de proyectiles tienen "la capacidad explosiva de obviamente destruir un vehículo, destruir un bote o una lancha", pues "no es un misil para afectar una embarcación grande"

"Hundir un barco con un Hellfire es muy difícil, es decir, es un misil táctico de precisión muy bueno para destruir vehículos blindados, o para destruir unidades antiaéreas, o para destruir vehículos móviles, que tienen un alto valor, digámoslo así, estratégico", dijo.

Temas relacionados:

Gobierno de Estados Unidos

Narcotráfico

Cartel de Los Soles

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Más de Actualidad

Ver más
Jóven trabajando desde casa - Foto de referencia: pexels
Teletrabajo

Licenciada en Educación explica por qué 8 de cada 10 jóvenes venezolanos prefiere el teletrabajo

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro vuelve a pronunciarse sobre el despliegue militar de Estados Unidos que avanza por el Caribe hacia los límites del mar de Venezuela

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jóven trabajando desde casa - Foto de referencia: pexels
Teletrabajo

Licenciada en Educación explica por qué 8 de cada 10 jóvenes venezolanos prefiere el teletrabajo

Abdalá Bucaram, abogado y expresidente del Ecuador - Foto: EFE
Ecuador

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro vuelve a pronunciarse sobre el despliegue militar de Estados Unidos que avanza por el Caribe hacia los límites del mar de Venezuela

La cantante colombiana Karol G en Nueva York-Foto: EFE
Karol G

"Recordar de dónde vengo se siente cada vez más especial": Karol G publicó emotivo video cuando cantaba sin saber inglés y brindó un mensaje inspirador

Maía, cantante - Foto @maiamusical
Mujeres

Maía revela detalles sobre su nuevo álbum "Colores" y reflexiona sobre su carrera musical de 23 años

Jugadores selección de Bolivia - Foto. EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Con calculadora en mano e importantes novedades, estos son los elegidos por Bolivia para enfrentar a Colombia y Brasil por Eliminatorias

Fernando 'Bocha' Batista - Foto AFP
Fernando Batista

"El que destaca se queda afuera, el que anda mal es convocado": periodista arremete contra los elegidos por 'Bocha' Batista para las Eliminatorias Sudamericanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano