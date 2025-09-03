Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Con la neutralización de una lancha cargada con droga en aguas del Caribe, la Administración Trump quiere dejar un mensaje: estamos armados y podemos hacer uso de nuestras armas, más allá de haber derribado una “narcolancha”, afirmó en el programa La Noche el consultor y experto en seguridad Santiago García.

El experto se refirió al primer ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses, una operación que provocó todo tipo de reacciones y que muchos calificaron como "una demostración de fuerza", mientras que otros, como en el caso del presidente Petro, calificaron el ataque como un "asesinato".

“Creo que este es un gran ejemplo de lo que en el tema militar se conoce como un target o un objetivo de ocasión, es decir, cuando aparece un objetivo que no estaba previsto que apareciera, un target, y tú lo neutralizas o le disparas”, señaló García.

Y explicó que “esta pequeña embarcación, esta pequeña lancha rápida, entró en un área de cobertura del grupo de batalla o de alguna de las unidades del grupo y lo aprovecharon para poder dejar ya, digamos, sobre la mesa un mensaje muy claro”.

No obstante, señaló que, “desde el punto de vista estratégico, de efectividad, pues no es tan representativo".

Por otra parte, señaló que, seguramente "ahí iban algunos kilos de drogas", pero que lo que muestra el hecho va más allá.

"Por ejemplo, en caso de que haya sido usado el Hellfire, ¿son misiles que llevan precisamente estos buques de los que hemos estado hablando desde la semana pasada, los buques que ha desplegado la marina de los Estados Unidos? Yo creo que no es disparado directamente desde el barco, sino disparado o desde un helicóptero o desde un avión, que puede ser, por ejemplo, un Harrier, o incluso desde un drone, un Reaper, por ejemplo, puede dispararlo sin ningún tipo de problema", explicó.

Según García, Estados Unidos ya ha utilizado "muchísimos Hellfire, desde los Reaper, desde los drones, para neutralizar objetivos móviles", debido a que este misil "es perfecto para ese tipo de objetivo, un objetivo que va rápido, que se desplaza sobre el terreno o sobre el agua, y debe ser neutralizado rápidamente".

Del mismo modo, señaló que este tipo de proyectiles tienen "la capacidad explosiva de obviamente destruir un vehículo, destruir un bote o una lancha", pues "no es un misil para afectar una embarcación grande"

"Hundir un barco con un Hellfire es muy difícil, es decir, es un misil táctico de precisión muy bueno para destruir vehículos blindados, o para destruir unidades antiaéreas, o para destruir vehículos móviles, que tienen un alto valor, digámoslo así, estratégico", dijo.