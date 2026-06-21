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Domingo, 21 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

Gustavo Petro aseguró que no volverá a ser candidato en ninguna elección: “no seré un viejo cansón”

junio 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
El presidente de Colombia ejerció su derecho al voto este domingo y dio unas palabras en las que aseveró que hablará de resultados cuando los jueces se pronuncien.

El presidente Gustavo Petro votó este domingo en la mesa 1 afuera del Congreso y reveló nuevamente que su voto fue a favor del candidato de su partido, Iván Cepeda.

El mandatario que hizo un llamado a la paz durante y después de la jornada democrática, sin importar quien gane los comicios, dejó entrever un posible desconocimiento a los resultados del preconteo electoral, tal como ocurrió tras la primera vuelta el 31 de mayo.

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“La decisión la toman los jueces después de evaluar el escrutinio y las quejas que hay, a los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución, lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez”, dijo el presidente.

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Petro dijo que los aceptará una vez sean declarados por los jueces electorales tras el escrutinio final. Además, aseguró que no volverá a ser candidato en ninguna elección y espera no convertirse en un "viejo cansón" para los colombianos luego que entregue el poder el 7 de agosto.

“No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección, está es la última que protagonizo como jefe de Estado y espero que sea decisiva, no seré un viejo cansón molestando a los colombianos que ya merecen una nueva época democrática, libre y justa”, aseguró el mandatario.

Los colombianos votan este domingo para elegir al nuevo presidente del país entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en un balotaje clave para el tambaleante proceso de paz y las tensas relaciones con Washington.

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Las encuestas prevén un balotaje reñido en el que parte como favorito Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de 47 años que amasa apoyos por su discurso contra las guerrillas y el "cáncer" de la izquierda, por primera vez en el poder con el presidente Gustavo Petro.

El otro candidato, Iván Cepeda, de 63 años, congresista y filósofo aliado del gobierno recoge el apoyo de sectores populares favorecidos por la reducción de la pobreza y el aumento del salario mínimo en uno de los países más desiguales del mundo.

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