Sábado, 28 de febrero de 2026
Ataque al régimen de Irán

Netanyahu asegura que hay señales de que el líder del régimen iraní Alí Jamenei está "muerto"; Trump dice que cree que "esa es una historia correcta"

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Cabeza del régimen iraní, Alí Jamenei - Foto EFE
"Hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo", dijo en un mensaje televisado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

En un mensaje televisado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugirió este sábado que el líder del régimen iraní, Alí Jamenei, murió después de una ofensiva conjunta en la que participaron Israel y Estados Unidos.

Durante su intervención, Netanyahu sostuvo: "Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y añadió que "hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo".

Así mismo, indicó que la operación "continuará el tiempo que sea necesario" e instó a la población iraní a "salir a las calles y terminar el trabajo".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a NBC News este sábado que cree que los informes sobre la muerte de la cabeza del régimen iraní son correctos.

"Creemos que es una historia correcta", declaró Trump a NBC News en una entrevista telefónica.

A lo largo del día, medios israelíes señalaron que Jamenei y el presidente iraní Masud Pezeshkian estaban entre los objetivos de este histórico ataque, el cual provocó una respuesta iraní con misiles dirigida hacia varias monarquías del Golfo.

El jefe de las fuerzas armadas israelíes, teniente general Eyal Zamir, afirmó que la campaña se desarrolla “a una escala completamente diferente” a la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, en la que Estados Unidos participó brevemente.

Según Zamir, "Desde esta mañana, aproximadamente 200 aviones de combate (...) completaron un extenso ataque", mientras que un comunicado militar lo calificó como "Esta es la mayor incursión aérea militar en la historia de la Fuerza Aérea Israelí".

Pero poco a poco, los principales medios de Israel comenzaron a informar este sábado que Jamenei murió durante la operación. Además, cadenas de televisión israelíes indicaron que Trump y Netanyahu habrían visto una foto del cuerpo de Jamenei.

Reuters, citando a un alto funcionario israelí, informó que el cuerpo de Jamenei fue encontrado.

En Estados Unidos, Fox News señaló que el Gobierno Trump cree que Jamenei y entre cinco y diez líderes iraníes de alto rango murieron en un ataque israelí inicial.

Por su parte, medios iraníes reportaron que el yerno y la nuera de Jamenei murieron en los ataques.

Por ahora, no hay confirmación de la muerte de Jamenei desde el régimen iraní, que se caracteriza por su hermetismo y manipulación de la información.

