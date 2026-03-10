NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid - Foto: AFP
Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid - Foto: AFP
Real Madrid

El Real Madrid anunció que la intervención quirúrgica del brasileño Rodrygo fue todo un "éxito"

marzo 10, 2026
Por: Natalya Baquero González
El conjunto merengue manifestó que en los próximos días el joven delantero comenzará con los respectivos trabajos de recuperación.

Este martes, quien fue intervenido quirúrgicamente de su pierna derecha, tras el Real Madrid entregó el parte médico del futbolista brasileño Rodrygo Goes, sufrir una lesión de ligamento y menisco el pasado 2 de marzo, en el juego de su equipo ante el Getafe.

De acuerdo con la información compartida por el conjunto blanco, el procedimiento médico al joven delantero, que estuvo a cargo del “doctor Manuel Leyes y bajo la supervisión de los Servicios Médicos”, fue un “éxito”.

“Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha”, expresó el Real Madrid en su portal web y redes sociales.

Asimismo, el conjunto Merengue indicó que el joven atacante en los “próximos días” comenzará con los respectivos “trabajos de rehabilitación”.

Por su parte, Rodrygo, por medio de sus redes sociales, publicó un emotivo mensaje en el que deja ver que se mantiene con fe y disposición para enfrentar este nuevo “proceso” en su vida, señalando que “un nuevo Rodrygo ha nacido”.

o

“¡Gracias a Dios salió bien en la cirugía! Una nueva historia comienza hoy. Un nuevo Rodrygo ha nacido... Estoy listo para pasar por todo este proceso y experimentar las bendiciones de Dios en mi vida”, expresó el delantero del Real Madrid y de la selección de Brasil por medio de sus redes sociales.

De igual manera, aprovechó la ocasión para agradecer a todos aquellos que han estado pendientes de su estado de salud desde el momento que padeció la lesión hasta ahora: “Muy agradecido por todos y cada uno de los mensajes de amor”.

Aunque el club no ha especificado el tiempo de ausencia que tendrá Rodrygo, quien tras esta grave lesión se pierde lo que queda de la temporada con el Real Madrid y la Copa del Mundo, se estima que la recuperación del joven delantero tardará de siete a 10 meses.

Temas relacionados:

Real Madrid

Intervención

Lesión

Rodrygo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Paloma Valencia logra histórica votación en consultas interpartidistas y lanza un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Al principio los objetivos eran más para eliminar liderazgos y hoy son para suprimir capacidad de defensa iraní": analista en Medio Oriente sobre la Operación Furia Épica

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Esta sería la fecha y el lugar en el que la selección Colombia jugaría su último partido en casa antes del Mundial

Ariana Cova (Venezuela) y Maithe Lopez (Colombia) en el Sudamericano Fem Sub-20 - Foto: EFE
Sudamericano Sub 20

Colombia vence a Venezuela en el Sudamericano Femenino Sub-20 y asciende a zona de clasificación mundialista

Luis Díaz y Jhon Jáder Durán | Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz enciende las redes tras calificar a Jhon Jáder Durán como "villano" y revive rumores sobre supuesta pelea del artillero con Néstor Lorenzo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Shakira - Foto AFP
Shakira

Shakira ofrecerá concierto gratuito en principal plaza pública de capital latinoamericana y lo transmitirá por sus canales oficiales

Foto referencia | EFE
Crisis de la Salud

Colombia vive un drama humanitario: no hay medicamentos para el 52% de la población, según experto

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Diosdado Cabello confirmó visita consular de un funcionario del régimen a Nicolás Maduro mientras permanece preso en Estados Unidos

Ataque de avión de combate de Israel contra caza del régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

Manuel Tique
Presos políticos

"Para nosotros los extranjeros era un infierno de 24 horas, estábamos aislados, sin acceso a la luz del Sol”: colombiano relata en NTN24 cómo pasó 17 meses preso por el régimen de Venezuela

Jugadores de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Esta sería la fecha y el lugar en el que la selección Colombia jugaría su último partido en casa antes del Mundial

El presidente Donald Trump confirmó que nueve buques de guerra iraníes fueron hundidos.
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma destrucción de 9 buques iraníes: "vamos por el resto, que pronto estarán en el fondo del mar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre