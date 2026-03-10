El Real Madrid anunció que la intervención quirúrgica del brasileño Rodrygo fue todo un "éxito"

Este martes, quien fue intervenido quirúrgicamente de su pierna derecha, tras el Real Madrid entregó el parte médico del futbolista brasileño Rodrygo Goes, sufrir una lesión de ligamento y menisco el pasado 2 de marzo, en el juego de su equipo ante el Getafe.

De acuerdo con la información compartida por el conjunto blanco, el procedimiento médico al joven delantero, que estuvo a cargo del “doctor Manuel Leyes y bajo la supervisión de los Servicios Médicos”, fue un “éxito”.

“Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha”, expresó el Real Madrid en su portal web y redes sociales.

Asimismo, el conjunto Merengue indicó que el joven atacante en los “próximos días” comenzará con los respectivos “trabajos de rehabilitación”.

Por su parte, Rodrygo, por medio de sus redes sociales, publicó un emotivo mensaje en el que deja ver que se mantiene con fe y disposición para enfrentar este nuevo “proceso” en su vida, señalando que “un nuevo Rodrygo ha nacido”.

“¡Gracias a Dios salió bien en la cirugía! Una nueva historia comienza hoy. Un nuevo Rodrygo ha nacido... Estoy listo para pasar por todo este proceso y experimentar las bendiciones de Dios en mi vida”, expresó el delantero del Real Madrid y de la selección de Brasil por medio de sus redes sociales.

De igual manera, aprovechó la ocasión para agradecer a todos aquellos que han estado pendientes de su estado de salud desde el momento que padeció la lesión hasta ahora: “Muy agradecido por todos y cada uno de los mensajes de amor”.

Aunque el club no ha especificado el tiempo de ausencia que tendrá Rodrygo, quien tras esta grave lesión se pierde lo que queda de la temporada con el Real Madrid y la Copa del Mundo, se estima que la recuperación del joven delantero tardará de siete a 10 meses.