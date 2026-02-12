Continúa la novela sobre el futuro de Edwuin Cetré; Paranaense habría hecho una nueva oferta por el colombiano

El futuro del futbolista colombiano Edwuin Cetré sigue siendo incierto, pues durante las últimas semanas se han puesto en la mesa los nombres de dos equipos a los que podría llegar, pero en su camino se ha encontrado con un par de inconvenientes en medio de las negociaciones.

Durante el actual mercado de fichajes, el nombre del extremo caleño se ha tomado tanto el fútbol argentino como el brasileño.

Cuando todo parecía que su destino estaría en Boca Juniors, los Xeneizes cambiaron las condiciones de la negociación, pasando su oferta de compra a préstamo con opción de compra, escudándose en que se habrían presentado anomalías en los chequeos médicos por una operación de meniscos de 2018.

Esta nueva propuesta fue rechazada rotundamente por las directivas de Estudiantes de La Plata, las cuales le notificaron al futbolista colombiano reintegrarse a los entrenamientos.

Tras esta fallida negociación, nuevamente apareció el Atlético Paranaense de Brasil, pese a que en su primer intento por fichar a Edwuin Cetré a finales de enero había expresado que el caleño no había superado los exámenes médicos.

Pese a eso, se conoció que el conjunto brasileño habría enviado una nueva propuesta a Estudiantes de La Plata por los servicios deportivos del extremo colombiano, información que dio a conocer el medio argentino TyC Sports.

“Athletico Paranaense volvió a contactarse con Estudiantes para retomar las conversaciones y renegociar su llegada. La propuesta para reconfigurar el acuerdo previo es convincente para la dirigencia del Pincha”, indicó el medio antes mencionado.

Por su parte, el periodista deportivo colombiano Felipe Sierra, por medio de sus redes sociales, entregó detalles de la nueva oferta del conjunto brasileño al equipo argentino.

“La nueva oferta de Paranaense a Estudiantes por Edwuin Cetré (28) es para comprar el 70% y, si en junio de 2026, el colombiano no tiene ningún problema de rodilla, compran el 30% restante. Los argentinos lo ven viable y analizan la propuesta”, expresó Sierra.

Por ahora, se espera que el futuro del extremo caleño de 28 años se defina en las próximas horas o días. Oferta que, de llegar a ser aprobada, se convertiría en la sexta experiencia deportiva del futbolista colombiano, quien ha militado en: Rocha, Santos Laguna, Junior, Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata.