"Esto fue un secuestro extorsivo contra Tudares": Zair Mundaray ante denuncia hecha por familia de Edmundo González sobre caso de arzobispo Raúl Biort

El arzobispo de Caracas, Raúl Biort, se encuentra en el centro de una controversia tras las denuncias de Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González.

La joven acusó esta semana haber sido convocada a reuniones en oficinas diocesanas donde se le exigió presionar a su padre para abandonar su liderazgo opositor a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares, quien estuvo más de un año en desaparición forzada.

El abogado penalista Zair Mundaray Rodríguez, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público de Venezuela, calificó la situación como un "secuestro extorsivo”.

"Si tú te vas a la ley, desde el punto de vista penal, es un secuestro extorsivo. La ley de contra secuestro y extorsión en Venezuela dice claramente que, si una persona ha sido legítimamente privada de la libertad y se ha pedido, a cambio de la libertad, ceder un derecho, entregar una suma de dinero o cualquier comportamiento, estamos frente a un secuestro extorsivo", explicó Mundaray.

Mundaray destacó que Tudares entra en la categoría de rehén político, documentada por organizaciones internacionales de derechos humanos como personas retenidas sin racionalidad jurídica.

"Lo más impactante de este episodio histórico es que luego de la denuncia pasaron horas para que se produjera la excarcelación. Y además son los denunciados quienes lo entregan", señaló.

Respecto al papel de Biort, Mundaray fue contundente: "Él no está haciendo una mediación, él está instrumentalizando al rehén y además dando cuenta de que efectivamente se ha producido este hecho con una intencionalidad política".

El abogado advirtió que "hay sectores de la iglesia" y que Biort "representa un sector oficialista", recordando que históricamente "hubo sectores de la iglesia que apoyaron el nazismo, que apoyaron algunas dictaduras en el Cono Sur".

Mundaray explicó las implicaciones legales del caso: "Todo aquel que se haya prestado para el acto subsiguiente, que es pedir algo a cambio, y es que efectivamente se pidió algo a cambio, que es que Edmundo González renunciara a la lucha política, todo el que se haya prestado para eso es copartícipe del delito inicial".