Esta es la película que encabeza las nominaciones a los "Premios Oscar de la Crítica"

La película de vampiros 'Sinners', protagonizada por Michael B. Jordan, encabezó el viernes las nominaciones a los Critics Choice Awards, considerados golbalmente como los "Premios Oscar de la Crítica", en pleno inicio de la temporada de premios en Hollywood.

Entre el drama histórico, el suspense de terror y el homenaje a la cultura afroamericana, el largometraje de Ryan Coogler recibió 17 nominaciones, incluida la de Mejor Película, lo que marcó un comienzo interesante para la temporada de premios, antes de la culminación de los Oscar en marzo.

VEA TAMBIÉN Tras el inicio de diciembre, reconocida plataforma estrena película navideña con actriz triplemente nominada al Oscar o

Los Critics Choice Awards, cabe resaltar, serán entregados el 4 de enero por la crítica especializada, mientras que los Oscar son premios otorgados por los profesionales del cine.

'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, también se ha consolidado como gran favorita con 14 nominaciones, cinco de ellas solo para los actores, tras las ya aclamadas por la crítica interpretaciones de Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn.

En tercer lugar, empatadas con 11 nominaciones cada una, se encuentran 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, y 'Hamnet', de Chloé Zhao.

El exitoso musical 'Wicked: Parte II' obtuvo siete nominaciones, entre ellas la de Mejor Actriz de Reparto para Ariana Grande.

Condenado a un año de prisión en su país, el director disidente iraní Jafar Panahi compite por el premio a la mejor película en lengua extranjera con 'Un simple accidente'.

Sin embargo, el largometraje, que fue Palma de Oro en Cannes, no fue seleccionado en la categoría de Mejor Película.

Al igual que los Globos de Oro, los Critics Choice Awards se consideran posibles indicadores de los Oscar.

Galardonada en la anterior edición de los Critics Choice Awards, 'Anora', de Sean Baker, ganó posteriormente el Óscar.

VEA TAMBIÉN ‘Anora’ ganó el Premio Oscar a mejor película; conozca los otros ganadores de la noche o

Dicha tragicomedia sobre las desventuras de una stripper neoyorquina que se casa con el hijo de un oligarca ruso, no obstante, fue ignorada en los Globos de Oro y los SAG Awards.