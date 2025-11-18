Carlos Alcaraz prioriza la temporada de 2026 y se baja de la Copa Davis por molestias físicas: "La recomendación médica es no competir"

El español Carlos Alcaraz ha revolucionado al mundo del tenis en las últimas horas al anunciar que no participará en la Copa Davis.

El número 1 en el mundo informó este martes que no viajará a Bolonia, en Italia, para disputar la fase final del torneo.

La razón es por unas molestias físicas que, en caso de agravarse, podrían comprometer el inicio de la próxima temporada. Es por esto por lo que Alcaraz ha preferido darse de baja en la Copa Davis para poder asegurar la temporada del 2026.

Desde su cuenta en la red social de X, el tenista español afirmó: “Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia”.

“Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir”, añadió.

El equipo capitaneado por David Ferrer afrontará la fase final de la competición, que para los españoles comenzará el jueves frente a República Checa en cuartos de final, con cuatro tenistas: Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño y Marcel Granollers.

Ferrer dijo el martes haber "hablado" el lunes por la noche con Alcaraz, su entrenador Juan Carlos Ferrero y el médico del equipo español.

"Hemos decidido que era demasiado arriesgado hacerle jugar esta semana, su lesión es seria", reveló Ferrer durante una rueda de prensa.

"Evidentemente nos entristece (...) pero creo en nuestra capacidad para hacer grandes cosas esta semana", valoró.

Con los españoles tampoco estará Alejandro Davidovich, quien acaba de completar la mejor temporada de su carrera, número 14 en el mundo, y a quien el capitán David Ferrer le reprocha su ausencia de última hora en la segunda vuelta de la fase clasificatoria.

En rueda de prensa, Ferrer no quiso hacer comentarios sobre la ausencia de Davidovich.

La ausencia de Alcaraz pone fin a una temporada brillante, en la que el tenista, de 22 años, ha conquistado un total de ocho títulos, entre ellos dos Grand Slams (Roland Garros y US Open), además de haber regresado a la cima tras un magnífico pulso con Sinner.

Este martes viajará a Murcia desde Bolonia, donde se le hicieron las pruebas, y reposará antes de reincorporarse a los entrenamientos en diciembre.

La baja de Alcaraz debe interpretarse también como una medida de precaución, ya que cualquier lesión podría suponer un contratiempo en la preparación del Abierto de Australia, el único Grand Slam que le falta al tenista de El Palmar, y que comenzará el 12 de enero.