Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario Marco Rubio responde a movilización de 200.000 militares anunciada por Maduro: "Ellos no tienen un gobierno, son una organización narcotraficante"

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
El funcionario también criticó a la administración Biden por haber liberado a los sobrinos de Maduro y a Alex Saab, quienes estaban bajo custodia estadounidense.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió contundentemente al anuncio del régimen de Nicolás Maduro de movilizar 200.000 efectivos militares y civiles ante la llegada del portaaviones USS Gerald Ford al Caribe.

Durante un diálogo con medios en Canadá, en el marco de una reunión del G7, Rubio desestimó las declaraciones venezolanas y cuestionó la legitimidad del gobierno de Maduro.

o

"Ellos no tienen un gobierno, ellos tienen un régimen ilegítimo que es una organización narcotraficante que se ha empoderado", afirmó Rubio.

El funcionario estadounidense recordó que Maduro está acusado en el Distrito Sur de Nueva York bajo cargos de narcotráfico y criticó a la administración Biden por haber liberado a los sobrinos del dictador venezolano y a Alex Saab, quienes estaban bajo custodia estadounidense.

Según Rubio, la liberación se realizó bajo la promesa de elecciones libres en Venezuela, compromiso que calificó como un engaño.

"Estafaron a la administración Biden. También engañaron al Vaticano, el régimen de Maduro ha engañado a otras entidades, a los noruegos", declaró el secretario de Estado.

El funcionario definió la operación militar estadounidense como una misión antidrogas y justificó la presencia del portaaviones: "Esta es una operación antidrogas y si dejan de enviar botes con drogas, no habrá problema".

Igualmente, el funcionario estadounidense fue preguntado sobre informes de medios en los que se afirma que Reino Unido había suspendido el intercambio de inteligencia para no ser cómplice de los ataques militares de la Administración Trump en aguas internacionales y que considera como ilegales.

o

En ese contexto, Rubio tachó las informaciones como "noticia falsa" y no entregó más detalles. Además, afirmó que Estados Unidos mantiene una sólida alianza con el Reino Unido.

Además, Rubio aseguró que nadie había mencionado el despliegue militar estadounidense cerca de Venezuela durante la reunión del G7 y que Gran Bretaña no le había expresado directamente su preocupación.

"No conmigo. Nadie lo mencionó. Es decir, nadie en la reunión lo mencionó. No conmigo. No lo mencionaron conmigo. Quizás lo comentaron entre ellos, pero todos venían de CELAC o de donde fuera. Pero no se mencionó ni una sola vez en ninguna de las reuniones que tuvimos anoche ni hoy", comentó.

