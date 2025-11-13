"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana; de Uruguay, Luis Alberto Lacalle; de Paraguay, Federico Franco, y de República Dominicana, Hipólito Mejía, participaron en el conversatorio sobre “la amenaza del narcoterrorismo a la libertad y a la democracia” que tuvo lugar en el décimo Diálogo Presidencial del Grupo Idea 2025.

Los cuatro exmandatarios se refirieron al impacto del narcotráfico en los países latinoamericanos y analizaron las que consideraron como las formas más adecuada para enfrentarlo.

Pastrana mencionó que el auge del narcotráfico ha provocado un aumento en el consumo sobre el que dijo que comienza a crecer incluso “en Asia y África”. “Tenemos 25 millones de consumidores a nivel global”, lamentó.

“Los narcotraficantes han logrado el objetivo de aumentar la producción tanto de hoja de coca como de cocaína procesada”, aseveró.

El ex jefe de Estado colombiano afirmó, además, que el objetivo de las redes mundiales del narcotráfico “es crear un narcoestado en Colombia” como ya lo lograron en Venezuela. “Se han apropiado de ese país, y desde ese país han logrado fortalecer sus rutas especialmente hacia Europa y hacia África”.

“Ahora con sus enormes recursos el narcotráfico busca tomarse Colombia y Ecuador. Ya Venezuela desde hace varios años es una narcodictadura”, afirmó.

Consideró que para luchar contra el narcotráfico se necesita “un plan Colombia 2.0” con “un mayor control de territorio en países productores”. “Hay que reconocer que es un negocio transnacional que nos afecta a todos. Igual que con Pablo Escobar es necesario derrotarlos ahora”, remarcó.

Hipólito Mejía, expresidente de República Dominicana, mencionó que en su país “hemos sido campeones en el decomiso de drogas convencidos en que el narcotráfico es un enemigo desgraciado”.

Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, se refirió a la lucha contra las drogas como un escenario en el que “estamos ante una forma de guerra no convencional”.

Por su parte, Federico Franco consideró que el narcoterrorismo es una amenaza. “Paraguay no solo se ha convertido en un país de paso de droga sino un país en el que se están fabricando drogas”.

“Los narcotraficantes en mi país tienes más armas que la Policía”, lamentó el expresidente paraguayo.

El conversatorio en el marco del encuentro del Grupo Idea, que tiene lugar en Miami, fue moderado por Idania Chirinos, directora de contenidos de NTN24 y presentadora del programa La Tarde.