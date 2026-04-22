NTN24
Miércoles, 22 de abril de 2026
Miércoles, 22 de abril de 2026
Régimen de Irán

"Estos elementos son hechos para producir la propulsión de un cohete": expertos explican lo que encontró EE. UU. tras incautar el buque iraní Touska

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El coronel en retiro de la Reserva Activa del Ejército colombiano, Luis Alberto Villamarín, y el coronel en retiro del Ejército de Estados Unidos, Alexander Crowther, dieron detalles en La Noche de NTN24 sobre los elementos incautados.

Marines de Estados Unidos incautaron material muy sensible dentro de los contenedores del carguero iraní Touska, el pasado domingo durante el bloqueo a los puertos del régimen.

El barco traía casi 4.800 contenedores procedentes de China y, en medio de la carga, las fuerzas de Estados Unidos hallaron químicos utilizados para fabricar misiles balísticos, entre ellos, perclorato de sodio, perclorato de amonio y aluminio en polvo

Un descubrimiento que no cayó nada bien en la administración del presidente Donald Trump, quien aseguró que “ese regalo” no se lo esperaba por parte de China con quien creía tener buenas relaciones.

o

El coronel en retiro del Ejército de Estados Unidos, Alexander Crowther, asesor de la OTAN y catedrático de la Universidad Internacional de la Florida, explicó el uso que se les dan a estos materiales: "El perclorato de sodio es un precursor clave para el combustible sólido de cohetes o misiles, los iraníes no tienen la capacidad de reemplazar sus misiles sin ayuda del extranjero".

Según Crowther, estos componentes permiten la fabricación de misiles de segunda generación con combustible sólido, superiores a los de primera generación que utilizan combustible líquido. "Para misiles de alcance balístico, como los misiles que ellos usan para atacar a Israel, es mucho mejor usar combustible sólido porque no hay que transportar el combustible. Ellos pueden unir el combustible con el cuerpo de un misil y pueden transportarlo de manera más fácil", señaló.

El coronel en retiro de la Reserva Activa del Ejército colombiano, Luis Alberto Villamarín, analista experto en geopolítica internacional, sostuvo que "estos elementos son hechos para producir la propulsión del cohete, son los que le dan la energía para que una vez se desaloja de la base misilera, tenga la consistencia para seguir hacia el espacio y pueda llegar a donde los elementos electrónicos lo conduzcan”.

o

Villamarín advirtió sobre el rol de China en este tráfico: "China hace rato que está jugando con candela porque lo está cambiando muy barato por barriles de petróleo a 30 dólares. Unos buques salían llenos de petróleo barato de Irán y regresaban cargados de estos elementos para las armas".

Respecto a las capacidades de presión de Washington, Crowther afirmó que Trump no tiene la capacidad para presionar a China. “Las fuerzas armadas de Estados Unidos están enfocadas en el Medio Oriente, la única herramienta disponible es la economía, y Trump ha molestado a la economía global hasta ahora con su guerra con Irán, él no quiere molestar más la economía global con una guerra económica o sanciones contra China”, explicó.

Temas relacionados:

Régimen de Irán

Cohetes

Misiles

Donald Trump

estrecho de Ormuz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estos elementos son hechos para producir la propulsión de un cohete": expertos explican lo que encontró EE. UU. tras incautar el buque iraní Touska

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Por desacuerdo en la compra de aviones a EE. UU., renunciaron el canciller y ministro de Defensa de Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Irán desafía a EE. UU. con exhibición de poderosos misiles balísticos en Teherán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Miguel Uribe Londoño

Detienen en Argentina a sospechoso de participar en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Delcy Rodríguez

"A Delcy le interesa vender la idea de que no está en campaña cuando lo que vemos es una campaña": Catalina Ramos, coordinadora de Vente Venezuela

México | Foto EFE
México

"Nos asustamos": sobreviviente relata los momentos de pánico y angustia que vivió en el ataque contra turistas en Teotihuacán

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba
Cuba

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba: "Su vida corre peligro; lo están torturando", dice el padre

.
Nicaragua

"Es un golpe a las fuentes de ingreso del régimen": Juan Sebastián Chamorro sobre sanciones de EE. UU. contra el círculo más cercano del dictador nicaragüense Daniel Ortega

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos

Estados Unidos prevé terminar sus operaciones en Irán en "las próximas dos semanas", según Marco Rubio

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

"La situación antes de ponerse mejor, se va a poner peor": experto sobre negociaciones entre Estados Unidos y el régimen iraní

Foto de referencia del Ejército de EE. UU. (EFE)
Ataque al régimen de Irán

En medio de tensiones con el régimen de Irán, el Ejército de Estados Unidos elevó la edad máxima de alistamiento a 42 años

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos

Estados Unidos prevé terminar sus operaciones en Irán en "las próximas dos semanas", según Marco Rubio

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

"La situación antes de ponerse mejor, se va a poner peor": experto sobre negociaciones entre Estados Unidos y el régimen iraní

Foto de referencia del Ejército de EE. UU. (EFE)
Ataque al régimen de Irán

En medio de tensiones con el régimen de Irán, el Ejército de Estados Unidos elevó la edad máxima de alistamiento a 42 años

La fiscal colombiana Luz Adriana Camargo - AFP
Justicia

Justicia de Guatemala anuló captura contra la fiscal de Colombia y embajador de ese país acusados de corrupción

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Todo el país podría ser arrasado en una sola noche y eso podría ser mañana mismo": Trump advierte al régimen de Irán tras ultimátum sobre apertura del Estrecho de Ormuz

Manifestantes en Nueva York por juicio de Nicolás Maduro - AFP
Juicio contra Maduro

Imágenes de ciudadanos concentrados a las afueras del tribunal en Nueva York para presenciar audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Aeropuertos de Estados Unidos - Foto EFE
Crisis

Trump declara emergencia nacional en los aeropuertos de Estados Unidos ante crisis que involucra a agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre