"Estos elementos son hechos para producir la propulsión de un cohete": expertos explican lo que encontró EE. UU. tras incautar el buque iraní Touska

Marines de Estados Unidos incautaron material muy sensible dentro de los contenedores del carguero iraní Touska, el pasado domingo durante el bloqueo a los puertos del régimen.

El barco traía casi 4.800 contenedores procedentes de China y, en medio de la carga, las fuerzas de Estados Unidos hallaron químicos utilizados para fabricar misiles balísticos, entre ellos, perclorato de sodio, perclorato de amonio y aluminio en polvo

Un descubrimiento que no cayó nada bien en la administración del presidente Donald Trump, quien aseguró que “ese regalo” no se lo esperaba por parte de China con quien creía tener buenas relaciones.

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El coronel en retiro del Ejército de Estados Unidos, Alexander Crowther, asesor de la OTAN y catedrático de la Universidad Internacional de la Florida, explicó el uso que se les dan a estos materiales: "El perclorato de sodio es un precursor clave para el combustible sólido de cohetes o misiles, los iraníes no tienen la capacidad de reemplazar sus misiles sin ayuda del extranjero".

Según Crowther, estos componentes permiten la fabricación de misiles de segunda generación con combustible sólido, superiores a los de primera generación que utilizan combustible líquido. "Para misiles de alcance balístico, como los misiles que ellos usan para atacar a Israel, es mucho mejor usar combustible sólido porque no hay que transportar el combustible. Ellos pueden unir el combustible con el cuerpo de un misil y pueden transportarlo de manera más fácil", señaló.

El coronel en retiro de la Reserva Activa del Ejército colombiano, Luis Alberto Villamarín, analista experto en geopolítica internacional, sostuvo que "estos elementos son hechos para producir la propulsión del cohete, son los que le dan la energía para que una vez se desaloja de la base misilera, tenga la consistencia para seguir hacia el espacio y pueda llegar a donde los elementos electrónicos lo conduzcan”.

Villamarín advirtió sobre el rol de China en este tráfico: "China hace rato que está jugando con candela porque lo está cambiando muy barato por barriles de petróleo a 30 dólares. Unos buques salían llenos de petróleo barato de Irán y regresaban cargados de estos elementos para las armas".

Respecto a las capacidades de presión de Washington, Crowther afirmó que Trump no tiene la capacidad para presionar a China. “Las fuerzas armadas de Estados Unidos están enfocadas en el Medio Oriente, la única herramienta disponible es la economía, y Trump ha molestado a la economía global hasta ahora con su guerra con Irán, él no quiere molestar más la economía global con una guerra económica o sanciones contra China”, explicó.