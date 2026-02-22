NTN24
Cártel Jalisco Nueva Generación

Famosa cantante de ascendencia colombiana tuvo que cancelar su espectáculo en Jalisco tras el caos que generó el abatimiento de alias ‘El Mencho’

febrero 22, 2026
Por: Miguel Pedreros
Bloqueo con vehículos incendiados este domingo, en una vía de Guadalajara (México) tras la muerte de alias 'El Mencho’-Foto: EFE
Bloqueo con vehículos incendiados este domingo, en una vía de Guadalajara (México) tras la muerte de alias 'El Mencho’-Foto: EFE
El operativo de fuerzas federales en Jalisco en contra del temido criminal provocó el bloqueo de vías e incendios de vehículos.

Luego de que se confirmara la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien era la peligrosa cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación, el caos reinó en distintos puntos debido a los bloqueos en los que se quemaron vehículos como respuesta de grupos criminales al operativo.

Ante la emergencia, las autoridades emitieron mensajes de alarma solicitando a la población de Jalisco mantenerse resguardadas en sus casas y evitar carreteras.

“He ordenado la cancelación de eventos masivos durante el domingo en todo el estado”, comentó el gobernador Pablo Lemus Navarro a través de X.

Precisamente, uno de los espectáculos que se vio afectado fue el de la artista nacida en Estados Unidos y de ascendencia colombiana, Kali Uchis.

o

A través de redes sociales, la empresa promotora del evento emitió un comunicado anunciando la cancelación del esperado espectáculo por motivos de fuerza mayor.

“Informamos al público de Guadalajara que, debido a circunstancias ajenas al artista, al promotor y al recinto, el show de Kali Uchis programado para hoy 22 de febrero en el Auditorio Telmex no se llevará a cabo”, menciona.

Asimismo, el comunicado informa que el público que haya obtenido la boleta en línea verá reflejado el reembolso automáticamente en la tarjeta con la que adquirió los boletos, de acuerdo con “los tiempos establecidos” por cada institución bancaria.

Mientras que para aquellos que compraron las boletas en la taquilla pueden “solicitar el reembolso” durante los próximos días en el mismo lugar donde se hizo la compra.

o

Es importante mencionar que toda actividad artística y cultural programada para este domingo en la ciudad fue cancelada, mientras que las clases presenciales para el lunes 23 de febrero también fueron canceladas “en todos los planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior Docente a cargo de la Secretaría de Educación Jalisco”.

