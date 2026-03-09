Este es el hijo del abatido ayatolá Alí Jamenei que asume el poder en el régimen de Irán

El régimen iraní designó a Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Ali Jamenei abatido hace diez días, como nuevo líder supremo, desafiando a Estados Unidos e Israel en medio de intensas operaciones militares en la región.

La decisión fue anunciada por la televisión estatal tras deliberaciones de la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, en la ciudad de Qom.

De 56 años, el nuevo líder supremo emerge como una figura enigmática con escasa figuración pública pero estrecha vinculación con las decisiones represivas y bélicas de su padre.

Clérigo de rango medio, Mojtaba Jamenei mantiene fuertes lazos con la Guardia Revolucionaria Islámica, organización considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

Como jefe supremo, tendrá la última palabra en las decisiones de la República Islámica. A diferencia de otros líderes del régimen, Mojtaba Jamenei nunca ocupó un cargo público formal, siendo descrito por expertos como "el poder en la sombra".

Con postura inflexible contra Occidente, reportes de inteligencia indican que brindará continuidad a las políticas bélicas, represivas, terroristas y nucleares.

Su base de poder reside en la relación con la Guardia Revolucionaria Islámica, habiendo ejercido control estratégico de la milicia Basij durante la guerra Irán-Irak. Durante las últimas dos décadas dirigió el despacho de su padre.

Horas antes del nombramiento, el presidente Donald Trump había expresado su interés en participar en las decisiones sobre la sucesión iraní.

"No queremos volver cada 5 o 10 años y hacer eso. Así que queremos elegir un presidente que no lleve a su país a una guerra", declaró Trump, manifestando su desacuerdo con la designación del hijo de Jamenei.