Domingo, 25 de enero de 2026
Nasry Asfura

Estos son los retos que afrontará Nasry Asfura una vez asuma como presidente de Honduras

enero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El politólogo hondureño Sergio Vélez conversó con La Tarde de NTN24 sobre los retos que afrontará Nasry Asfura una vez se posicione como presidente el próximo 27 de enero.

El empresario y político Nasry Asfura, quien venció en las pasadas elecciones presidenciales de Honduras del mes de noviembre de 2026, se posesionará el próximo martes 27 de enero en el Congreso de la República en medio de una ceremonia sencilla, esto con la finalidad de ahorrar costos, teniendo en cuenta la actual situación financiera que vive la nación centroamericana.

Asfura, quien gobernará hasta enero del 2030, romperá la tradición de celebrar la investidura en el Estadio Nacional Chelato Ucles; es consciente de que su administración debe comenzar a “trabajar con austeridad”.

Para conocer los retos que afrontará Nasry Asfura, el programa La Tarde de NTN24 habló con Sergio Vélez, politólogo hondureño.

“Tenemos y avizoramos un panorama bastante pesado, comenzando por el hecho de que se hicieron muchos gastos que, a la final de cuentas, están cayendo en situaciones de malversaciones”, expresó Vélez.

Añadió que Asfura “está encontrando un país que está sumergido en grandes deudas y retos en materia de la inversión”, teniendo en cuenta los “cambios estratégicos que planteó la gobernanza de Xiomara Castro Celaya, quien rompió relaciones con China Taiwán”, un hecho que “trajo bastante crisis”, llevando a que “muchas empresas de las maquilas huyeran del país”.

Para el politólogo Sergio Vélez, los principales desafíos del mandatario electo de Honduras giran en torno al desempleo, la inseguridad y la salud, temas ante los cuales señala que serán una “tarea de trabajo constante y fuerte” entre el presidente y el Congreso.

