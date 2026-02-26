NTN24
Sucesos

Impresionante video deja ver como la tierra se abre repentinamente y se traga a dos vehículos

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Dos carros son tragados por la tierra que se abrió de momento / FOTO: Captura de pantalla
Dos carros son tragados por la tierra que se abrió de momento / FOTO: Captura de pantalla
Una cámara de seguridad captó el impresionante momento cuando un socavón de gran tamaño se abre y hace caer dos carros.

Los hechos ocurrieron en Nebraska, Estados Unidos. Dos vehículos estaban detenidos esperando el cambio del semáforo para continuar con su camino cuando de manera repentina, un hueco se abrió en la carretera y se los tragó.

Las cámaras de seguridad de Seguridad Pública de la Universidad de Nebraska-Omaha mostraron el impresionante momento en que el socavón se abrió de un momento a otro y se llevó a los carros sin dejar ningún lesionado.

o

Las autoridades aseguraron que los ocupantes de ambos vehículos salieron ilesos, gracias a la ayuda de la comunidad que reaccionó de manera oportuna. "Esto tomó a todos por sorpresa", dijo el teniente de policía de Omaha, Dan Martin.

Posteriormente llegó una grúa al lugar de los hechos para sacar ambos automotores. Se prevé que la carretera esté cerrada por varios días mientras restauran el hueco.

Expertos aseguraron a medios locales que el repentino socavón se pudo haber dado por una fuga de agua subterránea a presión.

Este es el video del momento exacto en que se abre la tierra y se traga los dos carros:

