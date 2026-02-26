Impresionante video deja ver como la tierra se abre repentinamente y se traga a dos vehículos
Los hechos ocurrieron en Nebraska, Estados Unidos. Dos vehículos estaban detenidos esperando el cambio del semáforo para continuar con su camino cuando de manera repentina, un hueco se abrió en la carretera y se los tragó.
Las cámaras de seguridad de Seguridad Pública de la Universidad de Nebraska-Omaha mostraron el impresionante momento en que el socavón se abrió de un momento a otro y se llevó a los carros sin dejar ningún lesionado.
Las autoridades aseguraron que los ocupantes de ambos vehículos salieron ilesos, gracias a la ayuda de la comunidad que reaccionó de manera oportuna. "Esto tomó a todos por sorpresa", dijo el teniente de policía de Omaha, Dan Martin.
Posteriormente llegó una grúa al lugar de los hechos para sacar ambos automotores. Se prevé que la carretera esté cerrada por varios días mientras restauran el hueco.
Expertos aseguraron a medios locales que el repentino socavón se pudo haber dado por una fuga de agua subterránea a presión.