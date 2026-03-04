CH Carolina Herrera celebra dos décadas de icónico accesorio usado en Colombia y Venezuela: "madres e hijas continúan eligiéndolo"

La reconocida marca de moda de lujo CH Carolina Herrera está celebrando dos décadas de la creación de uno de sus accesorios más icónicos usado, entre tanto, en países como Colombia y Venezuela.

Se trata del Andy Bag de CH Carolina Herrera, un emblemático bolso de la empresa que, según esta misma, se ha convertido en un símbolo de "continuidad y estilo personal, acompañando distintas generaciones y adaptándose a nuevas miradas estéticas sin perder su esencia".

Desde su lanzamiento, cabe resaltar, el diseño se ha reinterpretado en múltiples tamaños, colores y versiones, con diferentes propuestas para determinados momentos de vida, así como maneras de vestir.

La Andy Bag fue diseñada por la empresa de origen venezolano con líneas elegantes y una funcionalidad pensada desde su origen para el día a día.

"En una industria marcada por ciclos acelerados, su vigencia responde a una idea de estilo más consciente y duradero", expone la marca en un comunicado que celebra el aniversario del bolso, cuya venta está vigente en sus plataformas.

La representativa colección también se distingue por su trabajo artesanal y la selección cuidadosa de materiales, que según la compañía son elaborados por expertos artesanos en los talleres de la marca en España.

"Cada versión conserva una identidad reconocible mientras incorpora matices contemporáneos, reflejando ese equilibrio entre tradición y presente que define a los clásicos modernos", explica CH Carolina Herrera.

La empresa manifestó además en su comunicación que la celebración de este aniversario no solo reconoce la relevancia de un objeto considerado icónico, sino que también "pone en relieve el valor de las piezas que trascienden estaciones y ciclos de moda".

Catalina Grau, Gerente de País de CH Carolina Herrera, citada en el comunicado, dijo que "celebrar los 20 años de Andy Bag es reconocer cómo un diseño puede trascender generaciones. En Colombia, vemos cómo madres e hijas continúan eligiéndolo por su elegancia, versatilidad y calidad, convirtiéndolo en un clásico que forma parte de la historia personal de muchas mujeres".

VEA TAMBIÉN Carolina Herrera, la marca detrás de la vestimenta de María Corina Machado y Ana Corina Sosa en las ceremonias del Nobel o

La Andy Bag ha evolucionado en proporciones, texturas y colores y se ha adaptado a sensibilidades y sociedades cambiantes tanto en Colombia, Venezuela y a nivel mundial.

"Más que responder a tendencias pasajeras, ha sabido convivir con ellas, manteniendo una identidad clara mientras permite nuevas interpretaciones", destaca la empresa.