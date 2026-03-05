NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Régimen cubano

El régimen de Miguel Díaz-Canel arremete contra Ecuador y tacha de "hostil" la expulsión de sus diplomáticos

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El dictador de Cuba aseguró que las acciones de Ecuador son “inamistosas” y “daña” la cooperación entre ambos países.

Este jueves, el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de “injustificadas, hostiles e inamistosas” las acciones del pasado miércoles por parte del gobierno de Ecuador, donde declaró persona non grata a los diplomáticos isleños en Quito.

En su red social de X, Díaz-Canel escribió que “rechazamos las injustificadas, hostiles e inamistosas acciones del gobierno del Ecuador hacia nuestra representación diplomática acreditada en esa nación”.

Además, según el dictador, esta decisión de echar a los diplomáticos es una “acción sin precedente daña las históricas relaciones de amistad y cooperación entre nuestros pueblos”.

Cabe resaltar que el régimen de Cuba ya había rechazado previamente el miércoles pasado acciones “en los términos energéticos” la expulsión de todo su personal diplomático en el Ecuador.

No obstante, “en un contexto internacional convulso, Cuba reafirma su voluntad de abogar por preservar la unidad latinoamericana ante esta política de clara sumisión de Ecuador a intereses imperiales”, recalcó el régimen.

La expulsión ocurre a días de la reunión que tendrá Trump con los gobernantes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el 7 de marzo.

Según el comunicado, Ecuador ampara su decisión en la Convención de Viena, que le permite a un Estado declarar persona non grata a un miembro del personal diplomático en "cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión".

Horas después del anuncio, el presidente Noboa publicó un corto video en X en el que se observa a un hombre en la terraza del edificio donde funciona la embajada quemando papeles. "Parrillada de papeles", escribió el mandatario sin dar más detalles.

La relación entre Washington y Quito se ha afianzado desde 2023, cuando Noboa asumió el poder.

Ambos países sostienen cooperación en materia de seguridad e inteligencia para la lucha contra el narcotráfico.

No obstante, cabe resaltar que en enero Trump impuso un bloqueo de petróleo al régimen de Cuba, y al mismo tiempo los calificó como una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, a finales de febrero anunció que estudia una “toma de control amistosa” con Cuba.

