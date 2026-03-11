NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Manchester City

Figura del Manchester City protagoniza fuerte escándalo en Inglaterra tras presuntamente haber violado la privacidad de sus vecinos: "ahora nos acosa su dron"

marzo 11, 2026
Por: Diana Pérez
Jugadores del Manchester City: Ruben Díaz, Rodri y Erling Haaland | Foto: EFE
Jugadores del Manchester City: Ruben Díaz, Rodri y Erling Haaland | Foto: EFE
Rodri, ganador del Balón de Oro 2024 y mediocampista del City, reside desde hace años en un lujoso penthouse en el centro de Manchester, Salford, una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

Una de las estrellas del Manchester City se encuentra siendo el protagonista de un gran escándalo en Inglaterra por haber cometido una presunta invasión a la privacidad de sus vecinos.

El mediocampista español Rodri vuelve a ocupar los principales titulares de los diferentes medios en Europa tras ser acusado de haber hecho un mal uso de su dron con el que habría invadido la privacidad de sus vecinos.

Según informó el medio británico Daily Mail, las autoridades de Greater Manchester Police le confirmaron que los vecinos denunciaron al jugador del conjunto inglés quien usó su dron para sobrevolar sus ventanas cometiendo posibles violaciones a la privacidad de ellos.

El Balón de Oro 2024 se hizo viral en redes luego de que circulara un video en el que se le ve sobrevolando su dron desde del balcón en ático en Salford, Manchester.

Los vecinos que lo denunciaron hablaron con el medio The Sun y explicaron que temen que el mediocampista haya cometido posibles violaciones a su privacidad.

Richard Moriarty, uno de los vecinos de Rodri, le dijo al medio británico que su esposa no está muy nerviosa por la situación. "Vivo con mi pareja en un piso alto y lo último que uno espera ver cuando ve la televisión es un dron a un metro de la ventana", aseveró Moriarty.

o

Y añadió que su esposa "está muy nerviosa. Una de las ventajas de vivir tan alto es que nadie te ve, pero ahora nos acosan Rodri y su dron".

Otro vecino del futbolista confirmó que mientras veía la televisión con su novia en el piso 34 del edificio se percataron de la luz verde que emite el dron a las afueras de su ventana.

Varios medios de Inglaterra han detallado que desde el grupo de WhatsApp que tiene en el edificio se han quejado de esto y han explicado que el jugador de los 'Citizens' infringe las leyes contra el acoso y el voyeurismo.

Por ahora las investigaciones contra el jugador se adelantan y será la policía la que decidirá si cometió o no una infracción de violación contra la privacidad de sus vecinos.

Rodri, ganador del Balón de Oro 2024 y mediocampista del City, reside desde hace años en un lujoso penthouse en el centro de Manchester, Salford, una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

Temas relacionados:

Manchester City

Rodri

Inglaterra

Drones

Privacidad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Deportes

Ver más
f
Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela se mete en la siguiente fase del Clásico Mundial: así marcha el Grupo D luego de su victoria ante Nicaragua

Fútbol - Foto Canva
Fútbol

Importante liga de fútbol en el mundo decidió eliminar los empates y así se jugará de ahora en adelante

Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Selección de Bolivia

Selección sudamericana se beneficiaría de inminente retiro de Irán del Mundial: estas son las cuentas que hace para clasificarse

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

f
Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela se mete en la siguiente fase del Clásico Mundial: así marcha el Grupo D luego de su victoria ante Nicaragua

La presidente de México, Claudia Sheinbaum - EFE
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pide liberación de expresidente Pedro Castillo tras cambio de gobierno en Perú

Starlink - Foto EFE
Internet

Revelan que algunos iraníes han recurrido a suscripciones ilegales a Starlink de Elon Musk ante apagón de internet ordenado por el régimen iraní

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Piden la libertad de todos los presos políticos en Venezuela en la Asamblea Nacional - Foto: EFE
Presos políticos

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución": presidente Petro reacciona a suspensión provisional del decreto del salario mínimo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre