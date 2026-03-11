Figura del Manchester City protagoniza fuerte escándalo en Inglaterra tras presuntamente haber violado la privacidad de sus vecinos: "ahora nos acosa su dron"

Una de las estrellas del Manchester City se encuentra siendo el protagonista de un gran escándalo en Inglaterra por haber cometido una presunta invasión a la privacidad de sus vecinos.

El mediocampista español Rodri vuelve a ocupar los principales titulares de los diferentes medios en Europa tras ser acusado de haber hecho un mal uso de su dron con el que habría invadido la privacidad de sus vecinos.

Según informó el medio británico Daily Mail, las autoridades de Greater Manchester Police le confirmaron que los vecinos denunciaron al jugador del conjunto inglés quien usó su dron para sobrevolar sus ventanas cometiendo posibles violaciones a la privacidad de ellos.

El Balón de Oro 2024 se hizo viral en redes luego de que circulara un video en el que se le ve sobrevolando su dron desde del balcón en ático en Salford, Manchester.

Los vecinos que lo denunciaron hablaron con el medio The Sun y explicaron que temen que el mediocampista haya cometido posibles violaciones a su privacidad.

Richard Moriarty, uno de los vecinos de Rodri, le dijo al medio británico que su esposa no está muy nerviosa por la situación. "Vivo con mi pareja en un piso alto y lo último que uno espera ver cuando ve la televisión es un dron a un metro de la ventana", aseveró Moriarty.

Y añadió que su esposa "está muy nerviosa. Una de las ventajas de vivir tan alto es que nadie te ve, pero ahora nos acosan Rodri y su dron".

Otro vecino del futbolista confirmó que mientras veía la televisión con su novia en el piso 34 del edificio se percataron de la luz verde que emite el dron a las afueras de su ventana.

Varios medios de Inglaterra han detallado que desde el grupo de WhatsApp que tiene en el edificio se han quejado de esto y han explicado que el jugador de los 'Citizens' infringe las leyes contra el acoso y el voyeurismo.

Por ahora las investigaciones contra el jugador se adelantan y será la policía la que decidirá si cometió o no una infracción de violación contra la privacidad de sus vecinos.

Rodri, ganador del Balón de Oro 2024 y mediocampista del City, reside desde hace años en un lujoso penthouse en el centro de Manchester, Salford, una de las zonas más exclusivas de la ciudad.