Hora, fecha y dónde ver la vuelta de semifinales de la Champions: Luis Díaz competirá por hacerse un cupo en la final por 'La Orejona'

El futbolista colombiano Luis Díaz competirá en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League por hacerse un cupo en la final a partido único por el trofeo que este año se jugará en Budapest, Hungría.

El Bayern de Múnich abrió la jornada de ida el martes contra el París Saint-Germain en Francia, duelo que terminó en un agónico 5 a 4 para los parisinos, quienes perdieron una diferencia de tres goles que alcanzaron durante lo que fueron los primeros 90 minutos.

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Por otra parte, el Atlético de Madrid y el Arsenal, dueños de la otra llave del torneo, empataron a un gol en la ida este miércoles en la capital española. Lo que dejó ambas llaves abiertas y a definirse en la vuelta.

Será de la vuelta entre esos últimos dos equipos de donde salga el primer finalista de la Champions cuando se enfrenten el próximo martes 5 de mayo a las 2:00 p.m. (hora del este) en Londres.

Un día después, el miércoles 6 de mayo, Bayern recibirá en Alemania al PSG a la misma hora en el encuentro en el que los colombianos estarán expectantes al desempeño de 'Lucho'.

Los derechos de transmisión de ambos partidos los tiene actualmente ESPN, cuyas señales están disponibles en operadores nacionales por cable y en streaming por Disney+

Luis Díaz, cabe resaltar, puede llegar a convertirse en el cuarto futbolista colombiano campeón de la UEFA Champions League.

Actualmente, solo tres jugadores cafeteros han conquistado la orejona: Iván Ramiro Córdoba (Inter, 2010), James Rodríguez (Real Madrid, 2016/17) y Edwin Congo (Real Madrid, 2001/02).

Congo, cabe resaltar, no sumó minutos oficiales aquella edición. Juan Guillermo Cuadrado y Dávinson Sánchez llegaron a finales de la Champions, pero no lograron levantarla.

Viejos conocidos quedaron en el camino

El Bayern de Múnich eliminó en cuartos de final al máximo ganador de la competencia, el Real Madrid, e inmediatamente se convirtió en favorito para hacerse con el título.

Arsenal, por su parte, dejó en el camino al Sporting de Lisboa en una llave que, pese a que siempre fue favorito, ganó por la mínima diferencia.

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Ambos duelos tuvieron lugar después de que el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain avanzaran primero a las semifinales tras vencer al Barcelona y al Liverpool, respectivamente, dos clubes que los expertos también tenían como favoritos.