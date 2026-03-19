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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Estados Unidos

Trump revela desde la Casa Blanca cuáles serían sus planes futuros frente al régimen de Irán y pide a Netanyahu no atacar yacimientos de gas

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El mandatario instó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a que no atacara yacimientos de gas en Irán, después de que Teherán golpeara instalaciones energéticas cataríes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no iba a desplegar tropas en Irán, semanas después de haber lanzado un ataque junto con Israel.

"Si lo hiciera, desde luego no se lo diría. Pero no voy a desplegar tropas", dijo Trump a los periodistas mientras se reunía con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

El mandatario instó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a que no atacara yacimientos de gas en Irán, después de que Teherán golpeara instalaciones energéticas cataríes.

"Le dije 'No hagas eso', y no lo hará. Nos llevamos muy bien. Está coordinado, pero en ocasiones él hace algo que Estados Unidos rechaza”, dijo Trump.

El miércoles Donald Trump amenazó con destruir el importante campo gasífero South Pars de Irán si se producían nuevos ataques contra la principal planta de gas de Catar.

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El republicano confirmó en su cuenta de Truth Social que Israel había atacado South Pars, pero afirmó que Estados Unidos "no sabía nada" de esa operación, que impulsó a Teherán a lanzar una ofensiva contra las instalaciones cataríes de Ras Laffan.

"Israel no realizará más ataques en relación con este extremadamente importante y valioso campo de South Pars a menos que Irán, de forma poco sensata, decida atacar a un país muy inocente, en este caso Catar", escribió Trump.

El gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

Según el régimen iraní, algunas partes del yacimiento se incendiaron. Catar explota la parte sur del yacimiento, conocida con el nombre de North Dome, o North Field.

Las estimaciones de QatarEnergy indican que North Field alberga cerca del 10% de las reservas mundiales conocidas de gas natural.

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