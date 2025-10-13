Estos son los "tres momentos pedagógicos" tras el ajuste del calendario escolar en Venezuela

Las vacaciones estudiantiles navideñas en Venezuela iniciarán el próximo 15 de diciembre, según lo estipulado en el nuevo calendario escolar publicado por el Ministerio de Educación, por el que se rigen los niveles iniciales, básica, media y bachillerato del país.

Detalla que el retorno a clases será el 12 de enero de 2026, es decir, al menos cuatro días libres más de lo acostumbrado.

En cuanto a los asuetos de Carnaval y Semana Santa, el cronograma estipula como feriados los días lunes 16 y martes 17 de febrero, y jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026 respectivamente.

"Las autoridades educativas han instado a la comunidad a planificar sus actividades familiares y personales considerando este calendario para garantizar el cumplimiento de los lapsos académicos. El año escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el 31 de julio de 2026", expresó el ministro Héctor Rodríguez.

En este periodo, los docentes y personal administrativo fueron incorporados a sus labores el 8 de septiembre, mientras las aulas fueron abiertas a partir del pasado 15 de septiembre, situación que generó descontento en el gremio, que denunció la violación de Ley Orgánica de Educación, que señala que el sector cuenta con 60 días hábiles de vacaciones.

El año escolar 2024-2025 estuvo marcado por despidos masivos, según denunció la coordinadora de la ONG Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi), Gricelda Sánchez, unos 40.000 docentes activos, personal administrativo y obreros fueron suspendidos sin expediente ni justificación legal.

En promedio los maestros ganan 60 dólares mensuales en Venezuela, país con un sistema educativo en crisis que enfrenta un déficit de 200.000 docentes. Mientras los alimentos básicos para una familia de cuatro personas superan los 600 dólares mensuales, el gremio hace malabares con el presupuesto para sobrevivir.