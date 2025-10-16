NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Activistas

“Estoy convencida de que esto tiene que ver con la persecución política transnacional”: Ana Karina García, activista venezolana, víctima de hostigamiento en Bogotá

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La directora venezolana de la fundación “Juntos se puede” habla con La Tarde de NTN24 sobre los hechos de hostigamiento de los que ha sido víctima en los últimos días.

El pasado fin de semana en Bogotá, los activistas venezolanos Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez, exiliados en territorio colombiano, fueron víctimas de un brutal ataque que atentó contra su integridad.

Una situación que ha despertado la preocupación de los más de 8 millones de ciudadanos que han dejado Venezuela en busca de refugio y seguridad, especialmente a aquellos líderes políticos y defensores de derechos humanos que han salido de su país en busca de protección.

A estos hechos se les suman los actos de hostigamiento a los que han sido sometidos durante los últimos días Ana Karina García, directora de la fundación “Juntos se puede”.

Durante los últimos días, su asistente fue interceptada a dos cuadras cerca de su vivienda en la capital colombiana por parte de dos hombres de nacionalidad venezolana, quienes, tras interrogarla y preguntarle si trabajaban con ella (Ana Karina), la amedrentaron y le hurtaron su celular, pero como si fuera poco, un vehículo con placas también ha estado rondando su fundación y su vivienda.

Frente a esta situación, Ana Karina García tomó la decisión de hacer las respectivas denuncias ante las autoridades pertinentes, teniendo en cuenta que los actos violentos que se presentaron el lunes hacia los activistas “generan una alerta cada día más alta hacia la seguridad de los defensores de derechos humanos y de los líderes políticos y periodistas que se encuentran buscando seguridad y protección en Colombia”, manifestó la líder de la fundación “Juntos se puede” a La Tarde de NTN24.

o

Estos actos le hacen recordar hechos que se viven en Venezuela por parte del régimen, los cuales parecen haber pasado fronteras: “Se repiten los patrones de persecución de la dictadura (venezolana) en territorio colombiano”, añadió.

“Estoy convencida de que esto hoy tiene que ver con la persecución política transnacional”, puntualizó Ana Karina García, directora de la fundación “Juntos se puede”.

A pesar de los hostigamientos a los que ella, su equipo de trabajo y fundación han sido sometidos durante los últimos días, señaló que no cesará sus actividades, pues allí diariamente se presta ayuda tanto a venezolanos como a colombianos y por estos hechos no se van a detener; por el contrario, esperan contar con el acompañamiento de las autoridades, tanto en tema de seguridad, refugio y medidas de protección.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

