NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Jueves, 16 de octubre de 2025
Diáspora venezolana

“Se está operando desde las entrañas de la institucionalidad colombiana para identificar, vigilar y amenazar a la disidencia (venezolana) en el exterior”: ONG

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Kelvi Zambrano, director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, habló de la solicitud presentada ante la CIDH y la OEA en busca de garantizar la protección de los venezolanos en Colombia.

La preocupación entre la diáspora venezolana sigue latente. La Organización No Gubernamental (ONG) Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que exhorte al gobierno de Colombia a garantizar la protección de los ciudadanos venezolanos que residen en este país.

Esta misma organización había remitido, el 2 de diciembre de 2024, un informe a la Organización de Estados Americanos (OEA), entonces dirigida por el entonces secretario Luis Almagro, donde documentó 25 casos de persecución contra activistas venezolanos en territorio colombiano y distintas formas de represión transnacional. Un patrón que, según expertos en derechos humanos, demuestra que la maquinaria de intimidación del chavismo ya no tiene fronteras.

o

Para hablar de esta preocupación latente y el informe que busca la protección de les venezolanos en Colombia, se conectó en La Tarde de NTN24 Kelvi Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, quien aseveró que desde la institucionalidad colombiana se está operando para identificar, vigilar y amenazar a la disidencia.

“Hemos venido identificando una serie de acciones en contra de la disidencia política venezolana en Colombia, hemos reportado 25 casos de venezolanos que han sufrido represión transnacional. En este informe vemos casos que no han sido investigados por el estado colombiano, hay falta de voluntad por parte de Colombia y no se reconoce la represión transnacional como un fenómeno político que afecta los derechos humanos”, aseveró.

“Con este informe presentado ante la OEA lo que buscamos es que los estados adoptaran una legislación especial para prevenir la represión transnacional, que se instruyera a los funcionarios de migración en relación a esta represión para que pueda ser valorado y que no acataran las alertas emitidas por Venezuela a Interpol en busca de deportarlos”, comentó el invitado.

Vemos no solo con preocupación la situación de los grupos irregulares, sino la cooperación de grupos del estado venezolano. Se está operando desde las mismas entrañas de la institucionalidad colombiana con el propósito de poder identificar, vigilar y amenazar a la disidencia en el exterior”, puntualizó Zambrano.

Temas relacionados:

Diáspora venezolana

Venezolanos en el exterior

Venezolanos en Colombia

Gustavo Petro

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se está operando desde las entrañas de la institucionalidad colombiana para identificar, vigilar y amenazar a la disidencia (venezolana) en el exterior”: ONG

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estados Unidos no va a tolerar la actividad criminal de Maduro nunca más": congresista republicano respalda operaciones de la CIA en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Busca el Gobierno de Ecuador dividir al movimiento indígena en medio del paro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final": expresidente del Gobierno de España Felipe González sobre despliegue de Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro y Viclky Dávila / FOTO: EFE
Gustavo Petro

Vicky Dávila le respondió a Petro luego que este ordenara denunciar a candidatos que llamen a los militares a desobedecer

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país - Foto AFP
Gaza

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país

Gobierno Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

A un año de su mandato, Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de gobernar bajo la sombra de López Obrador y las presiones de Trump

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jhon Arias, y sus anhelos con Wolverhampton - Foto: EFE
Jhon Arias

“Sigo trabajando para mejorar”: las palabras de Jhon Arias, quien anhela aportarle lo mejor de su fútbol al Wolverhampton

Gustavo Petro y Viclky Dávila / FOTO: EFE
Gustavo Petro

Vicky Dávila le respondió a Petro luego que este ordenara denunciar a candidatos que llamen a los militares a desobedecer

Selecciones de fútbol - Foto AFP
Mundial 2026

Proponen como candidata a ganar el Mundial a inesperada selección que ha derrotado a los campeones del mundo en los últimos partidos

Voleibol femenino - Foto de referencia: EFE
Selección de Venezuela

Las emotivas lágrimas de las jugadoras de la selección venezolana Sub-17 en el momento del himno tras coronarse campeonas del Sudamericano de voleibol

Donald Trump - Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Petro, en inesperado cambio de opinión, dijo estar de acuerdo con Trump en el plan que busca poner fin a la guerra en Gaza

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país - Foto AFP
Gaza

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país

Gobierno Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

A un año de su mandato, Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de gobernar bajo la sombra de López Obrador y las presiones de Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda