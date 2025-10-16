“Se está operando desde las entrañas de la institucionalidad colombiana para identificar, vigilar y amenazar a la disidencia (venezolana) en el exterior”: ONG

La preocupación entre la diáspora venezolana sigue latente. La Organización No Gubernamental (ONG) Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que exhorte al gobierno de Colombia a garantizar la protección de los ciudadanos venezolanos que residen en este país.

Esta misma organización había remitido, el 2 de diciembre de 2024, un informe a la Organización de Estados Americanos (OEA), entonces dirigida por el entonces secretario Luis Almagro, donde documentó 25 casos de persecución contra activistas venezolanos en territorio colombiano y distintas formas de represión transnacional. Un patrón que, según expertos en derechos humanos, demuestra que la maquinaria de intimidación del chavismo ya no tiene fronteras.

Para hablar de esta preocupación latente y el informe que busca la protección de les venezolanos en Colombia, se conectó en La Tarde de NTN24 Kelvi Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, quien aseveró que desde la institucionalidad colombiana se está operando para identificar, vigilar y amenazar a la disidencia.

“Hemos venido identificando una serie de acciones en contra de la disidencia política venezolana en Colombia, hemos reportado 25 casos de venezolanos que han sufrido represión transnacional. En este informe vemos casos que no han sido investigados por el estado colombiano, hay falta de voluntad por parte de Colombia y no se reconoce la represión transnacional como un fenómeno político que afecta los derechos humanos”, aseveró.

“Con este informe presentado ante la OEA lo que buscamos es que los estados adoptaran una legislación especial para prevenir la represión transnacional, que se instruyera a los funcionarios de migración en relación a esta represión para que pueda ser valorado y que no acataran las alertas emitidas por Venezuela a Interpol en busca de deportarlos”, comentó el invitado.

“Vemos no solo con preocupación la situación de los grupos irregulares, sino la cooperación de grupos del estado venezolano. Se está operando desde las mismas entrañas de la institucionalidad colombiana con el propósito de poder identificar, vigilar y amenazar a la disidencia en el exterior”, puntualizó Zambrano.