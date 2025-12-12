NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Lionel Messi

Filtran imágenes de imponente estatua de 21 metros de Messi que el propio jugador argentino inaugurará este sábado

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi se proclamó con el Inter Miami de la MLS 2025 - Foto: EFE
La escultura de hierro representa a Messi levantando la Copa del Mundo.

El futbolista argentino Lionel Messi inaugurará una estatua de 21 metros de sí mismo en India este sábado en el lanzamiento de una gira de tres días que genera entusiasmo en el país del sur de Asia.

La escultura de hierro, en Calcuta, representa a Messi levantando la Copa del Mundo. Sin embargo, por motivos de seguridad, el astro de Argentina y del Inter Miami la inaugurará en remoto y no en persona.

El delantero de 38 años inicia una gira llamada GOAT (las siglas en inglés para referirse al mejor de la historia) que abarcará cuatro ciudades indias y una posible reunión con el primer ministro Narendra Modi.

En Calcuta, en el este de India, se ha instalado una zona para aficionados con una réplica a tamaño real de Messi sentado en un trono. El recinto también recrea la casa del astro en Miami, con maniquíes de sus familiares.

Poder ver a su ídolo será "un sueño hecho realidad", afirma Samir Nandy. "Las leyendas no se forjan solo con éxitos. Es su resiliencia lo que me hizo creer en él", explica este aficionado al fútbol de 64 años.

El principal escultor de la estatua, Monti Paul, contó que realizó su obra en 40 días. "Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho", dijo.

Messi, que conocerá en Calcuta a superestrellas de Bollywood o del críquet, afirmó que era un honor visitar este país.

"India es un país muy especial y guardo buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos", dijo en un comunicado oficial el exjugador del FC Barcelona.

"India es una nación apasionada por el fútbol y espero conocer a una nueva generación de aficionados mientras comparto el amor que tengo por este hermoso deporte", agregó.

Después de Calcuta, donde disputará un breve partido amistoso, el capitán de la Albiceleste se dirigirá a Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

Reportes de prensa apuntan a un encuentro con Modi durante su estadía en la capital india.

Messi ganó esta semana su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP) de la Major League Soccer tras impulsar al Inter Miami al título de la MLS y liderar la lista de goleadores.

