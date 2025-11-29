Al menos siete personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas durante un ataque a un bar en México

Las autoridades en México reportaron que al menos siete personas murieron y cinco más resultaron heridas de gravedad tras un ataque armado perpetrado este sábado contra un bar de la ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo.

Según un reporte de la Policía Municipal, cuatro de las víctimas murieron en el lugar y tres más cuando recibían atención médica por sus heridas en la balacera.

Algunos relatos de testigos recogidos por las autoridades indicaron que hombres armados irrumpieron en el bar La Resaka, localizado en un sector popular de la localidad, alrededor de la 01H30 local (07H30 GMT).

Ante los hechos, las fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo en la zona, pero no lograron detener a los posibles responsables.

Hasta el momento no se han logrado identificar a las víctimas, pero se dice que al menos una mujer se centra entre el grupo.

Pese a que en Hidalgo actúan bandas dedicadas al tráfico de combustibles robados, este tipo hechos son poco usuales. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad indicó, horas antes, que en Tula se han detectado disputas entre bandas rivales.

De acuerdo con reportes de los medios locales, después de la captura del presunto líder de la célula criminal local en marzo, se han desatado disputas internas que hasta el viernes dejaban una decena de asesinatos.