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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Régimen cubano

Cuba anuncia que liberará "en los próximo días" a 51 prisioneros políticos tras negociación con el Vaticano

marzo 13, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Miguel Díaz-Canel | Foto AFP
Miguel Díaz-Canel | Foto AFP
De acuerdo con la ONG 11J en la isla hay aproximadamente 760 presos “por razones políticas”.

En la noche del pasado jueves, el régimen de Cuba anunció la liberación anticipada “en los próximos días” de aproximadamente 51 prisioneros como muestra de “buena voluntad” hacia el Vaticano.

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Cabe resaltar que el anuncio se da en medio de tensiones con Estados Unidos, puesto que, Washington ha aplicado un embargo de petróleo de facto en la Isla, y el presidente Donald Trump ha multiplicado en muchas declaraciones sus advertencias sobre el régimen cubano.

En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano (…) Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad”, informó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen.

Cabe mencionar que, en el documento no menciona los nombres de los que serán beneficiados, ni los delitos por lo que han sido detenidos, Sin embargo, sí mencionan que se trata de prisioneros que han cumplido “una parte significativa de la pena” y “han mantenido buena conducta”.

De acuerdo con la ONG 11J, organismo que registra detenciones en Cuba desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021 cuando una multitud de personas salieron a las calles con gritos de “libertad” y “abajo la dictadura”, en la isla hay aproximadamente 760 presos “por razones políticas”.

Por su parte, el régimen calificó “esta decisión” como “soberana” que supuestamente “constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal”, añadió el comunicado.

Sin embargo, la organización ha recalcado que “358 fueron encarceladas por participar en las protestas del 11J de 2021”, y después del anuncio, exigió con firmeza la “liberación plena e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos” como la “única solución compatible con los derechos humanos” es la isla.

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Se reitera que la última mediación de la Iglesia católica se da a principios de 2025, donde el régimen se comprometió a liberar a 553 presos.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos solo pudieron comprar que una parte de ellos eran presos políticos y otros reos comunes, el régimen no dio a conocer la lista hasta ahora.

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