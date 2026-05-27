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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Shakira

Shakira cambia el tono con Piqué y lanza inesperada confesión: "Siempre guardaré en mi corazón"

mayo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira, cantante colombiana - Foto: EFE
Shakira, cantante colombiana - Foto: EFE
En una de sus más recientes declaraciones, la barranquillera reconoció que al escuchar el nombre de “Piqué” solo puede relacionarlo como el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

Tras más de tres años de su mediática separación y un sinfín de indirectas a través de sus canciones, la cantante colombiana Shakira sorprendió recientemente al hablar de su expareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué.

En una de sus más recientes declaraciones, la barranquillera reconoció que al escuchar el nombre de “Piqué” solo puede relacionarlo como el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

"Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos por haberme convertido en la madre que soy", dijo Shakira al diario The Times.

En días pasados, en medio de una entrevista con Caracol Televisión, la colombiana aseguró que en su destino estaba conocer al exfutbolista.

"Ha sido mi destino como artista y como persona también. Si no hubiera sido por 'Waka Waka' no hubiera conocido al padre de mis hijos y quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que han sido lo mejor que me ha pasado. Yo les digo mis 'wakabebés', que vinieron al mundo a partir de esa canción, una canción mágica en mi vida", señaló la cantante.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en el mes de junio de 2022.

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"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", decía el corto texto firmado "Shakira y Gerard" dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.

Tras su ruptura, la barranquillera ha lanzado varios éxitos como ‘Copa Vacía’, ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, ‘TQG’, ‘Acróstico’, ‘El Jefe’, ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, entre otros, en los que habla de sus sentimientos.

En sus canciones, Shakira también ha expuesto los detalles de la ruptura con su 'ex' y ha lanzado fuertes indirectas contra la actual novia del español, Clara Chía.

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