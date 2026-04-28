Esta es la colombiana vinculada a Michael Jackson y al ‘biopic’ del cantante: quién es

Jaafar Jackson, la estrella de la película biográfica “Michael”, es sobrino de Michael Jackson y tiene raíces colombianas, fruto de la unión entre la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza y Jermaine Jackson.

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Todo comienza cuando Alejandra Rodríguez Martínez (apellido de soltera), originaria de Bogotá, se muda a los 11 años a Estados Unidos con su madre y hermano, estudió en el famoso colegio de Beverly Hills, donde empezó a tener contacto con el mundo del entretenimiento.

Primer acercamiento con los Jackson

A través de una entrevista con el medio colombiano Noticias Caracol, reveló que su primer acercamiento a los Jackson fue cuando conoció a Randy Jackson, hermano menor de Michael.

Comenzaron a salir y a los 18 años, al terminar la preparatoria, descubrió que estaba embarazada de una niña a la que llamaron Genevieve Katherine Jackson.

Posteriormente, empezaron a enfrentar problemas de pareja, y Randy la dejó por otra mujer. Alejandra tomo la decisión de regresar a Colombia, pero antes de regresar se reunió con Randy por última vez y quedo embarazada de Steven Randall Jackson, Jr.

Alejandra se devolvió a Colombia con sus dos hijos y se quedó en el municipio de Arauca. Randy la siguió con el fin de establecer un hogar, sin embargo, la familia vivió un momento de tensión cuando la guerrilla colombiana intentó secuestrarlo. La angustia del evento los obligó regresar a Estados Unidos.

Cuñada por segunda vez de Michael Jackson

La madre de Michael Jackson, Katherine Jackson, acogió a Alejandra con los dos niños por un tiempo estimado de un mes, sin embargo, se quedó ahí por aproximadamente 22 años.

La relación de Alejandra y Randy se acabó. No obstante, ella siguió siendo parte de la convivencia diaria y reuniones familiares de los Jackson, tiempo después estableció un vínculo con el hermano mayor, Jermaine Jackson.

De esa unión nació el talentoso actor Jaafar Jackson y otros dos niños, uno de ellos adoptado durante su matrimonio que duró desde 1995 hasta el 2003. Al divorciarse, Alejandra rehízo su vida y se convirtió en empresaria.